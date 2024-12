Mourir affamé et dans la douleur, une réalité de plus en plus probable à Gaza

Le chef du Bureau de coordination de l'aide de l'ONU à Gaza, Georgios Petropoulos, a fait une mise à jour poignante de la situation désastreuse dans l'enclave jeudi, la décrivant comme « l'endroit le plus dangereux sur terre en ce moment ».

Lire l'article complet © Nations Unies - jeudi 19 décembre 2024