Québec solidaire veut faire payer les pétrolières pour les changements climatiques

Québec solidaire demande au gouvernement du Québec de poursuivre en justice les grandes pétrolières présentes au Québec comme Shell, Suncor, Valero et Exxon pour les dommages causés par les changements climatiques.

« Tout le monde a vu les images horrifiantes des feux de forêt dans le Nord du Québec et les ravages des inondations à Baie-Saint-Paul. La science le dit: les changements climatiques vont s’aggraver et nous coûter de plus en plus cher. Ce n’est pas aux Québécois de payer pour ça, ce n’est pas eux qui ont déréglé le climat: à elles seules, les pétrolières sont responsables du tiers, voire de la moitié des GES mondiaux. Elles doivent payer pour les dommages qu’elles ont causés, c’est une question de justice », a déclaré la future porte-parole de Québec solidaire, Ruba Ghazal, lors d’un point de presse devant le Palais de justice de Montréal.

« Tous les partis politiques disent vouloir protéger le Québec des changements climatiques, mais aucun n’a le courage de faire ce qui est nécessaire: faire payer les responsables de la crise climatique. Pourtant, tout le monde connaît les principaux responsables du réchauffement de la planète: les grandes pétrolières. À Québec solidaire, on a le courage de viser les vrais responsables. L’industrie pétrolière a fait assez d’argent sur le dos de l’environnement, elle a les moyens de payer pour les dommages causés par ses actions », a ajouté Alejandra Zaga Mendez, responsable solidaire en matière d’Environnement.

Répéter la victoire contre l’industrie du tabac

Le gouvernement du Québec a gagné en 2019 contre les compagnies de tabac et participe à une autre poursuite intentée par la Colombie-Britannique contre les pharmaceutiques qui ont causé la crise des opioïdes. Québec solidaire propose de répéter ce succès contre les pétrolières et demande à la CAQ d’emboîter le pas de la Californie, du Massachusetts, du Vermont et du Rhode Island qui ont entamé des poursuites contre les géants pétroliers.

« C’est audacieux, mais possible, de gagner un tel recours. Pour ce faire, le gouvernement va devoir déposer rapidement une loi pour baliser le recours. Comme les pétrolières, l’industrie du tabac savait que la cigarette était nocive pour la santé, mais l’a caché à la population. Résultat: les compagnies de tabac devront payer 6 milliards $ au Québec. Qu’est-ce qu’on attend pour faire la même chose avec les grands pollueurs? », a conclu Guillaume Cliche-Rivard, responsable solidaire en matière de Justice.

Quelques données clés:

À elle seule, la tempête Debby qui a frappé le sud du Québec cet été a coûté 2,5 milliards de $ en dommages assurés.

Les feux de forêt historiques de 2023 vont avoir coûté jusqu’à 13,5 milliards $ à notre économie.

Les sécheresses ont fait perdre des revenus de 1 milliard $ en dividendes à Hydro-Québec en 2023.

L’industrie pétrolière représente le tiers des émissions de GES dans le monde.

–