Élection de Trump – L’Assemblée nationale envoie un message unanime en faveur du droit à l’avortement

Au lendemain de l’élection américaine ayant porté au pouvoir les républicains de Donald Trump, dont le positionnement anti-choix soulève de grandes inquiétudes pour les droits des femmes, la responsable solidaire en matière de Condition féminine, Ruba Ghazal, a fait adopter à l’UNANIMITÉ une motion réitérant le consensus inébranlable au Québec en faveur du droit à l’avortement.

« Le réveil est difficile ce matin: les États-Unis seront gouvernés par un homme qui a fait campagne contre le droit des femmes à l’avortement. Je me console en pensant au consensus pro-choix que nous avons au Québec, et je suis heureuse que l’Assemblée nationale l’ait réitéré en appuyant ma motion. Mais il faut continuer le travail: Pierre Poilievre a voté 4 fois en faveur de projets de loi anti-choix et son parti rempli de députés anti-avortement espère former le prochain gouvernement. La ministre Martine Biron a promis de déposer son plan d’accès à l’avortement, il y a plus que jamais urgence qu’elle tienne cette promesse. »

Rappelons que la ministre de la Condition féminine, Martine Biron, avait annoncé au printemps dernier qu’elle comptait déposer à l’automne 2025 un plan d’action pour améliorer l’accès à l’avortement au Québec.

Voici le texte de la motion tel qu’il a été adopté:

« Que l’Assemblée nationale rappelle le consensus social inébranlable au Québec en faveur du droit à l’avortement ;

Qu’elle s’inquiète de la montée, ici et ailleurs, des mouvements et discours pour restreindre les droits des femmes, tel que l’a notamment illustré le récent documentaire de Léa Clermont-Dion, La peur au ventre ;

Que l’Assemblée nationale demande à tous les partis politiques fédéraux de s’engager à protéger activement les droits des femmes, notamment le droit à l’avortement ;

Qu’enfin, l’Assemblée nationale demande au gouvernement du Québec de déposer dans les plus brefs délais son plan d’accès aux services d’avortement. »