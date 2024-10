Modernisation de la Loi sur les mines: « Les Libéraux protègent les minières au lieu de protéger les Québécois », déclare Alejandra Zaga Mendez

La députée Alejandra Zaga Mendez dénonce l’approche du Parti libéral du Québec dans le dossier de la modernisation de la Loi sur les mines. Après avoir défendu les multinationales polluantes en commission, les Libéraux bloquent une motion invitant à cesser la spéculation minière, le strict minimum pour protéger les gens du Québec.

« Depuis deux ans, je travaille sur la très attendue mise à jour de la Loi sur les mines afin de mettre fin aux claims en terre privée et pour enfin instaurer un BAPE obligatoire. Pendant ce temps, les Libéraux défendent les minières au lieu de protéger les Québécois et notre territoire. C’est à se demander s’il ne se prennent pas pour l’aile parlementaire du lobby minier », déclare Alejandra Zaga Mendez.

Une motion bloquée par le Parti libéral du Québec

Que l’Assemblée nationale reconnaisse que le régime minier actuel a permis une augmentation considérable du nombre des claims, notamment dans les régions de l’Outaouais et de Lanaudière ;

Qu’elle constate que des citoyennes et citoyens, des communautés autochtones et des municipalités de plusieurs régions ont exprimé leurs inquiétudes face à cette situation depuis plus de deux ans ;

Qu’enfin, elle affirme qu’il est nécessaire de moderniser la Loi sur les mines dans les meilleurs délais pour mieux lutter contre la spéculation minière, notamment en soustrayant les terres privées, avec exceptions, de l’exploration minière.

« À quoi jouent les Libéraux? La mobilisation citoyenne est si forte en Outaouais, difficile de croire que le député de Pontiac à une oreille pour Glencore, mais pas pour les gens qui ont peur de se faire claimer leur propre cour! On dirait que le PLQ n’a pas appris de leur échec nommé Plan Nord. On est en 2024, la mentalité Drill baby Drill de nos voisins du Sud n’a pas sa place ici au Québec », affirme Alejandra Zaga Mendez