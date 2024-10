Proposition solidaire – Il est temps de fournir des lunchs à tous les enfants dans nos écoles, croient la majorité des Québécois

Dans le cadre d’un sondage Léger, Québec solidaire a pris le pouls de la population québécoise concernant un éventuel programme de lunchs à l’école. On y apprend que plus du deux tiers des Québécois et des Québécoises souhaitent que les écoles offrent, moyennant une contribution volontaire des parents, le repas du midi à tous les enfants du primaire et du secondaire.

« Je me doutais que cette idée suscitait une grande adhésion, mais je suis vraiment touché de constater qu’une aussi forte majorité de la population appuie la proposition de Québec solidaire. Les Québécois et Québécoises croient comme nous que nous avons une responsabilité collective de nous assurer que tous les enfants aient le ventre plein sur les bancs d’école. Je suis loin d’être le seul que ça tourmente de savoir qu’un enfant sur 5 ne mange pas à sa faim », déclare Gabriel Nadeau-Dubois, porte-parole de Québec solidaire.

67% des répondants croient Que les écoles offrent, moyennant une contribution volontaire des parents, le repas du midi à tous les enfants du primaire et du secondaire est une bonne mesure.

54% des répondants croient Que les écoles offrent, gratuitement, le repas du midi à tous les enfants du primaire et du secondaire est une bonne mesure.

L’appui des non-parents, une donnée surprenante

On pourrait s’attendre à ce que les parents aient plus d’appétit pour une proposition comme celle-ci. Toutefois, le sondage révèle que deux tiers des personnes sans enfant appuient l’idée de fournir des repas à tous les enfants dans les écoles, moyennant une contribution volontaire des parents.

« Je suis agréablement surpris de l’appui important des personnes qui n’ont pas d’enfant. C’est une nouvelle preuve que la santé des enfants, ça mobilise toute la société, qu’on soit parent ou non. Ça m’emballe et me motive à continuer à interpeller le gouvernement sur les enjeux d’insécurité alimentaire chez les enfants », affirme Gabriel Nadeau-Dubois, porte-parole de Québec solidaire.