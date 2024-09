Iran : Deux ans après la mort de Mahsa Amini, aucun changement

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des femmes iraniennes manifestaient le 1er octobre 2022, sans porter le hijab obligatoire, lors de la vague de manifestions ayant suivi après la mort de Mahsa (Jina) Amini, 22 ans, le 16 septembre 2022, alors qu'elle était détenue par la Police des mœurs de Téhéran. © 2022 Anonymous/Middle East Images/AFP via Getty Images Play Video (New York, 16 septembre 2024) – La répression brutale menée par les autorités iraniennes contre les femmes s’est poursuivie sans relâche depuis la mort en détention de Mahsa Jina Amini il y a deux ans, et les manifestations…



Lire l'article complet