Stress économique : Québec solidaire fera du portefeuille des jeunes travailleurs et leurs familles une priorité

En ouverture de son caucus présessionnel, la porte-parole de Québec solidaire, Christine Labrie, annonce aux côtés du responsable en matière de Finances, Haroun Bouazzi, que le parti s’attaquera cette session au stress économique que vivent les Québécois et les Québécoises, en particulier les jeunes travailleurs et leurs familles.

« L’inflation a baissé, mais le coût de la vie non. Celles et ceux qui sont les plus touchés sont les gens qui commencent dans la vie. Contrairement à la CAQ qui ne fait rien pour eux, nous voulons nous attaquer au stress économique que vivent les Québécois et les Québécoises, en particulier les jeunes travailleurs et leurs familles. Nous aurons plusieurs propositions cet automne », s’exclame Christine Labrie, porte-parole de Québec solidaire.

Le parti a déjà proposé des mesures pour aider les jeunes travailleurs et leurs familles :

Bonifier l’aide financière aux études d’en moyenne de 1000 $ par personne

Rehausser le supplément pour l’achat de fournitures scolaires, passant de 121 $ à 242 $

Des repas dans les écoles primaires et secondaires

« Le chômage chez les jeunes augmente, on est rendu à plus de 12 %, et l’endettement étudiant est un boulet que trop de Québécois traînent derrière eux. La CAQ n’a pas de plan pour eux alors qu’ils et elles sont ceux qui vivent le plus de stress économique, ce sont des citoyens à part entière qui sont négligés par ce gouvernement », souligne Haroun Bouazzi, responsable solidaire en matière de Finances.

« François Legault parle constamment de l’écart de richesse et souhaite que les jeunes travailleurs québécois aient accès aux mêmes opportunités qu’ailleurs au Canada. Ça passe aussi par réduire leur taux d’endettement et augmenter leur pouvoir d’achat et leur accès à la propriété », ajoute-t-il.