Québec solidaire adopte la déclaration de Saguenay : un nouveau pacte avec les régions

Après une grande tournée qui a mené les députés solidaires aux quatre coins du Québec, les membres de Québec solidaire réunis en Conseil national en fin de semaine ont adopté la déclaration de Saguenay qui donne au parti les moyens de répondre aux besoins des régions.

« Je suis très content de l’adoption à forte majorité de la déclaration de Saguenay. Après 18 ans, il fallait sortir de notre zone de confort. Il fallait qu’on écoute – pas juste les convaincus, mais les gens à convaincre! Ce qu’on a adopté aujourd’hui n’est pas tombé du ciel: c’est le fruit d’un travail terrain de fond et de consultations partout au Québec. C’est ce qui donne de la force à cette déclaration qui représente un nouveau pacte avec les régions », souligne Gabriel Nadeau-Dubois, porte-parole de Québec solidaire.

« Nous avons un message important pour les régions : Québec solidaire veut collaborer avec vous pour la transition juste et maintenir des emplois de qualité dans les régions. Les travailleurs et les travailleuses du Québec ne sont pas responsables de la crise climatique. Ils et elles n’ont pas à payer pour l’inaction des gouvernements. Aux travailleuses et travailleurs du privé, à l’industrie, je veux être claire: nous pouvons faire la transition sans perdre d’emplois! » ajoute Christine Labrie, porte-parole de Québec solidaire.

La déclaration de Saguenay comprend plusieurs propositions pour les différentes régions du Québec: