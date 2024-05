Les porte-parole solidaires dévoilent la «Déclaration de Saguenay»

Les porte-paroles de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois et Christine Labrie, ont présenté ce matin aux médias la Déclaration de Saguenay, une proposition politique issue de la Tournée des régions qui sera soumise au vote des membres de parti au Conseil national des 24-25-26 mai 2024.

« Cette déclaration est le résultat des nombreuses discussions que les porte-paroles, députés et militants de Québec solidaire ont eu avec les Québécois et Québécoises de plusieurs régions lors de la tournée Le Québec en commun. Cette tournée répondait à un mandat donné par les membres au parti suite aux bilans électoraux du Conseil national en février 2023. Les membres voulaient qu’on aille discuter avec les acteurs locaux des meilleurs moyens de s’enraciner dans les régions. On leur présente maintenant les constats qu’on a faits, et des propositions pour mieux répondre aux besoins des régions. », explique Christine Labrie, porte-parole par intérim de Québec solidaire.

«Québec solidaire ne peut pas se contenter d’être un parti d’opposition. Québec solidaire doit être un parti de gouvernement. Alors que les discours politiques s’éloignent trop souvent de la vraie vie, Québec solidaire est sorti de sa zone de confort pour trouver, en dialogue avec les Québécoises et les Québécois, ce qui nous rassemble collectivement. Unir, pas diviser : c’est notre vision de l’avenir du Québec et c’est l’avenir de Québec solidaire. La Déclaration de Saguenay jette les bases de cette vision », ajoute Gabriel Nadeau-Dubois, porte-parole de Québec solidaire.

Quelques chiffres sur la tournée Le Québec en commun:

De nombreuses régions visitées, du 31 septembre 2023 au 29 avril 2024

131 rencontres organisées avec des acteurs de tous les milieux (agricoles, économiques, communautaires, syndicaux, municipaux, etc.)

13 assemblées publiques tenues avec les citoyens et citoyennes

PJ : Déclaration de Saguenay