Financement du transport en commun: Québec solidaire demande à la CAQ d’envisager l’utilisation du Fonds vert pour éviter des coupures de services

Suite à leur rencontre avec le président du conseil d’administration de la Société de transport de Montréal (STM) et d’une visite du métro, le porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, et le responsable en matière de Transports, Etienne Grandmont, pressent le premier ministre de trouver une solution rapide pour éviter des coupures de services. Pour ce faire, la formation politique demande au gouvernement d’envisager l’utilisation d’une partie du 1,7G$ qui dorment dans les coffres du Fonds vert.

« François Legault doit se ressaisir. En pleine crise climatique, le rôle de tous les gouvernements est d’aider au quotidien les Québécoises et les Québécois à faire leur part pour la planète en leur offrant des options de transport en commun efficaces et abordables. On a 1,7 milliards de dollars qui dorment dans le Fonds vert. En attendant l’établissement d’un modèle de financement pérenne, il faut envisager d’utiliser ces sommes pour s’assurer qu’il n’y ait pas de coupure ni de hausse des tarifs en transport collectif. Il faut encourager les gens à laisser plus souvent l’auto à la maison, pas l’inverse! », a déclaré Gabriel Nadeau-Dubois.

Plus tôt cette semaine, les 82 maires et mairesses de la communauté métropolitaine de Montréal, représentant 4,1 millions d’habitants, ont demandé un financement adéquat du transport collectif en dénonçant le désengagement de la CAQ.

« Au lieu de déclarer que le transport collectif c’est pas sa job, et traiter les maires et mairesses de ‘quêteux’, la ministre des Transports devrait faire preuve de leadership. La population a besoin que tous les paliers de gouvernement investissent pour offrir des options de mobilité, partout au Québec. Est-ce que la CAQ veut être le gouvernement des coupures en transport en commun, ou celui de sa relance? », a ajouté Etienne Grandmont.

Insécurité dans le métro de Montréal

Pour faire face à l’insécurité croissante dans le métro de Montréal, Québec solidaire demande également que le gouvernement du Québec soutienne financièrement la STM et la Ville de Montréal pour accroître le nombre de travailleurs sociaux dans le métro, comme ce fut un succès à Philadelphie il y a quelques années, en bonifiant l’Équipe mobile de médiation et d’intervention sociale (EMMIS), ainsi que l’Équipe spécialisée pour aider des personnes en situation de grande vulnérabilité (EMIC).