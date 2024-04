Québec solidaire demande à la CAQ de stopper l’ouverture de nouvelles cliniques spécialisées privées

Pour mettre fin à l’expansion du privé qui fait mal à notre réseau public de santé, le porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, et le responsable en matière de santé, Vincent Marissal, demandent au ministre Christian Dubé de stopper dès maintenant l’émission de nouveaux permis de centres meìdicaux speìcialiseìs (CMS).

« L’entêtement idéologique de la CAQ envers le privé pour régler les problèmes du réseau de la santé ne fonctionne pas. Les Québécois se font avoir, ils paient de l’impôt et s’attendent à recevoir des services de santé, mais beaucoup n’ont pas le choix de se tourner vers le privé ou ils paient très cher pour avoir des soins. Ce système à deux vitesses ne fonctionne pas, ni pour les patients, ni pour les fonds publics. Il faut dès maintenant stopper l’ouverture de nouveaux centres médicaux spécialisés (CMS) qui ont explosé sous la CAQ et privent le public de ressources », a déclaré Gabriel Nadeau-Dubois en point de presse mercredi matin à Montréal.

En 2021, la CAQ elle-même annonçait vouloir freiner l’essor des CMS, qui grugent les ressources du public et coûtent cher à l’État, mais le gouvernement Legault a finalement décidé de les autoriser, soi-disant pour baisser les listes d’attente en chirurgie. Le constat d’échec est frappant: les listes ne bougent pratiquement pas.

« Les cliniques médicales spécialisées qui pratiquent des chirurgies d’un jour se construisent souvent à proximité des hôpitaux, dont elles grugent les ressources et le personnel. Résultat des courses: on enrichit le privé et on s’appauvrit collectivement. Il faut arrêter de s’entêter avec un modèle qui coûte cher, à l’État comme aux patients et qui, en plus, ne réduit pas les listes d’attente en chirurgie longues de milliers de personnes », a ajouté M. Marissal.

