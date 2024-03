Émilise Lessard-Therrien et Ruba Ghazal font la promotion de l’indépendance à Lavaltrie

Dans le cadre du passage de la tournée des régions de Québec solidaire dans Lanaudière, la porte-parole du parti, Émilise Lessard-Therrien, et la députée de Mercier et porte-parole en matière de souveraineté, Ruba Ghazal, ont tenu hier soir une assemblée publique à Lavaltrie pour parler d’indépendance du Québec avec les citoyennes et citoyens.

Nouveau Québec

Les deux élues sont venues présenter la vision solidaire du projet indépendantiste à travers la nouvelle campagne du parti, Nouveau Québec. Cette initiative vise à convaincre de nouveaux publics, notamment la jeune génération, d’adhérer au projet souverainiste.

« Faire l’indépendance, c’est aussi refuser le statu quo et vouloir transformer notre société. Depuis la fondation de Québec solidaire, l’indépendance est indissociable de notre projet politique. C’est simple, il est impossible de réaliser notre programme sans réaliser l’indépendance du Québec. Je veux que le Québec devienne un pays vert, juste et libre. Je sens une grande volonté de changement dans Lanaudière et ça me donne espoir! », a déclaré Ruba Ghazal, porte-parole du parti en matière d’indépendance.

La volonté d’un projet commun

Réunissant plusieurs dizaines de personnes au Café culturel de la Chasse-Galerie, l’événement était également une occasion pour les Lanaudois et Lanaudoises de discuter de l’avenir de leur région et d’échanger avec les élues solidaires des enjeux qui les préoccupent.

« Depuis mon élection comme porte-parole, je rencontre une foule d’acteurs de différentes régions du Québec et, bien que les réalités diffèrent, je sens cette volonté commune de changer le Québec en profondeur. Lanaudière ne fait pas exception. On me parle d’accès aux services publics, de transport régional, de la situation difficile pour le monde agricole, d’une volonté que les réalités locales soient mieux portées par les élus et une soif de retrouver du pouvoir localement. Le projet solidaire répond à ces préoccupations et je vois que l’intérêt est bien présent. C’est inspirant pour l’avenir!», a ajouté Émilise Lessard-Therrien, porte-parole de Québec solidaire.