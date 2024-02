Québec solidaire vote contre l’adoption du projet de loi 31 : la CAQ a choisi de ne pas aider les locataires

Québec solidaire a voté contre le projet de loi 31 de la CAQ sur l’habitation qui fait reculer les droits des locataires et ne règle pas la crise du logement.

« On aurait pu faire quelque chose pour contrer la crise du logement, mais la CAQ a choisi de ne pas aider les locataires. Dès que ce projet de loi a été déposé et jusqu’à la dernière seconde, QS a proposé des solutions concrètes au gouvernement afin de l’améliorer. La CAQ aurait pu poser des gestes forts pour aider les locataires, mais ce projet de loi ne fait que démontrer l’incompétence de la CAQ en matière d’habitation », déplore Andrés Fontecilla, député de Laurier-Dorion et responsable solidaire pour le dossier de l’habitation et du logement.

Fontecilla a déposé environ 25 amendements pour améliorer le projet de loi. Voici quelques propositions de Québec solidaire refusées par la CAQ et qui auraient permis de juguler la crise du logement:

Conserver le droit à la cession de bail

Élargir la loi Françoise David empêchant l’éviction des aînés démunis

Création d’un registre national des baux afin de limiter les hausses de loyers

Imposer un moratoire sur les rénovictions

Limiter la «Clause F» qui permet des hausses abusives

« On avait une occasion en or, en plein milieu des pires augmentations de loyer en des décennies et pendant l’une des pires crises du logement de l’histoire du Québec, d’aider le monde. Le gouvernement de François Legault a décidé de ne pas le faire. À Québec solidaire, on a fait notre choix, on est déterminés à continuer la lutte contre la crise du logement. On ne baissera pas les bras malgré l’adoption du projet de loi 31 », a conclu Gabriel Nadeau-Dubois, porte-parole de Québec solidaire.