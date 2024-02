Accès à la propriété – Québec solidaire veut faciliter la construction de maisons intergénérationnelles

Après avoir proposé de mettre fin aux surenchères à l’aveugle qui gonflent le prix des maisons, Québec solidaire revient avec une autre mesure pour faciliter l’accès à la propriété : la mise en place d’un crédit d’impôt pour la transformation et la construction de maisons intergénérationnelles.

« La crise de l’habitation touche autant les jeunes qui cherchent à acheter leur première maison que les personnes âgées qui préfèrent profiter de leur retraite entourées de leur famille plutôt qu’en maison de retraite. Grâce à notre mesure, les familles qui désirent se réunir sous un même toit auront l’occasion de faire d’une pierre deux coups : économiser de l’argent tout en contribuant à retirer de la pression du marché », a déclaré Andrés Fontecilla.

Québec solidaire propose d’égaler au Québec le crédit d’impôt fédéral pour la construction ou l’adaptation d’une maison intergénérationnelle (CIRHM), en offrant un crédit d’impôt de 15% des dépenses admissibles jusqu’à 50000$, soit un maximum de 7500$. Un tel projet peut prendre plusieurs formes : rénovations intérieures, aménagement d’un sous-sol ou d’un nouvel étage. Il peut même s’agir d’une maison d’arrière-cour.

Rappelons que, selon une étude publiée en 2020, 9 Canadiens sur 10 ont déclaré qu’ils essaieraient « de vivre en sécurité et de manière autonome dans leur propre maison aussi longtemps que possible ».

Partager les dépenses pour faire des économies

« Les économies réalisées par la transformation et la construction de maisons intergénérationnelles dépassent le crédit d’impôt. La facture d’Hydro, le déneigement, les taxes municipales, et même l’épicerie, toutes ces dépenses pourraient être partagés et ainsi permettre aux familles de faire face à la hausse du coût de la vie. Faciliter l’émergence de maisons intergénérationnelles, c’est le coup de pouce qui va permettre aux jeunes d’accéder à la propriété sans s’endetter jusqu’au cou, et aux aînés de profiter de leur retraite entourés de leurs proches », a conclu Andrés Fontecilla.