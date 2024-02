Québec solidaire lance une campagne pour rallier les jeunes au projet indépendantiste

Québec solidaire veut convaincre la nouvelle génération d’embrasser le projet indépendantiste. Le parti lance aujourd’hui la campagne Nouveau Québec, une initiative portée par la députée de Mercier, Ruba Ghazal, qui en sera l’ambassadrice.

« En tant que Québécoise d’origine palestinienne, je comprends et ressens ce que c’est d’être déraciné, de voir sa langue et sa culture menacées. Comme des milliers d’enfants de la loi 101, les Québécois m’ont appris à aimer le français et la culture d’ici. Je veux que ça continue et je veux participer à transmettre cet amour à ceux et celles qui ne se reconnaissent pas dans le Québec de la CAQ », a déclaré Mme Ghazal.

Selon un sondage Léger de février 2024, il y aurait environ 35% de Québécois et Québécoises qui se disent souverainistes. Pour Québec solidaire, le chemin vers une victoire du Oui passe par un ralliement des jeunes, n’ayant pas vécu les deux premiers référendums, à la cause.

« On ne peut pas se permettre de perdre un troisième référendum, c’est pour ça qu’on prend notre bâton de pèlerin pour aller parler à la nouvelle génération. L’indépendance, c’est l’espoir, le rassemblement, c’est se donner du pouvoir comme peuple. C’est pour tout le monde. C’est le message qu’on souhaite passer », a-t-elle poursuivi.

La porte-parole solidaire, Émilise Lessard-Therrien, qui sera aussi une figure de proue de la campagne, a tenu à souligner l’aspect émancipateur du projet indépendantiste qui résonnera chez une génération ayant grandi dans un Québec sans grand projet de société.

« Pour réaliser pleinement notre projet de société, nous avons besoin du pays. L’indépendance du Québec, c’est la clé de voûte pour agir sur tous les fronts qui nous sont chers: justice sociale, environnement, autodétermination. Nous avons besoin de retrouver du pouvoir sur nos vies, à l’échelle de nos communautés et de nos régions », a ajouté Mme Lessard-Therrien

Québec solidaire utilisera une série de moyens pour aller à la rencontre des gens et diffuser son discours indépendantiste positif et rassembleur. En plus du lancement du site internet, le parti fera campagne sur le terrain pour organiser des événements, conférences et des actions d’affichage pour promouvoir le projet d’indépendance.

Lien: https://www.nouveauquebec.info/