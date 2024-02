Achat d’une première maison – Québec solidaire veut freiner la surenchère avec des transactions transparentes

Alors que de plus en plus de Québécois et de Québécoises doivent reporter l’achat de leur première propriété , le responsable solidaire en matière d’habitation, Andrés Fontecilla, remet au jeu une proposition phare du Pacte solidaire pour les premiers acheteurs de 2021 : La divulgation obligatoire des promesses d’achat simultanées sur une même propriété.

« Les surenchères tirent le prix des maisons vers le haut et contribuent à rendre l’achat d’une première maison encore plus difficile. Québec solidaire propose d’instaurer la transparence des offres d’achat d’une propriété afin de limiter les surenchères pour donner un coup de pouce à tous les acheteurs, mais en particulier aux dizaines de milliers de Québécois et de Québécoises qui rêvent à leur première maison. C’est une mesure à coût nul que le gouvernement de la CAQ pourrait implanter demain matin », explique Andrés Fontecilla.

Avec une hausse de 70% du prix médian des maisons unifamiliales entre 2018 et 2023, les premiers acheteurs devaient déjà faire face à l’augmentation fulgurante du prix des maisons. Ils doivent maintenant réaliser leurs premières transactions immobilières dans un climat d’incertitude économique et de hausse des taux d’intérêt.

« À l’épicerie, les gens hésitent entre deux conserves de pois pour sauver cinquante sous, alors qu’avec le nombre de surenchères à l’aveugle qui a explosé, le marché immobilier les force à ajouter à l’aveugle des dizaines de milliers de dollars au prix d’un bien qui, bien souvent, coûte déjà plus d’un demi-million de dollars. C’est insensé!», a expliqué M. Fontecilla.

Pacte pour les premiers acheteurs

Présenté en septembre 2021, le Pacte solidaire pour les premiers acheteurs comportait plusieurs propositions concrètes et pragmatiques, toutes à coût nul pour les coffres de l’État, et qui auraient permis de freiner les surenchères et la flambée des prix. Malheureusement, les propositions solidaires sont restées lettres mortes à l’époque.