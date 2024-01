Vincent Marissal révèle un autre exemple donnant l’apparence d’accès monnayé à un ministre

Le député solidaire responsable du dossier de l’éthique, Vincent Marissal, a obtenu la capture d’écran d’un échange compromettant entre un entrepreneur de la Côte-Nord et le député caquiste de René-Lévesque, Yves Montigny.

Dans cette capture d’écran ci-jointe, le député caquiste sollicite la participation du citoyen à un cocktail de financement coûtant 100 $, lui présentant l’événement comme une opportunité de rencontrer un ministre de la CAQ. Un stratagème similaire à celui qui a mené aux deux enquêtes déclenchées dans les deux dernières semaines par la Commissaire à l’éthique à la demande de M. Marissal et qui touchent deux autres députés du gouvernement, Sylvain Lévesque et Louis-Charles Thouin.

« Chaque jour qui passe, il est de plus en plus évident qu’il existe un système dans le parti de François Legault pour monnayer l’accès aux ministres du gouvernement. Il faut que ça cesse et il faut que ça cesse maintenant ! »

La porte-parole de Québec solidaire, Émilise Lessard-Therrien a également déploré ces pratiques, qui s’inscrivent selon elle dans une tradition dépassée de faire de la politique : « Ce qui me choque le plus dans ces révélations, c’est l’idée de monnayer l’accès au pouvoir. Il y a déjà malheureusement cette idée qui perdure dans les régions du Québec qu’il faut voter “du bon bord” pour que nos projets débloquent et maintenant, on apprend qu’il faudrait payer pour avoir l’attention des ministres, même si notre région a voté pour un député caquiste ! C’est indécent. Nos régions et leurs aspirations ne sont pas à vendre. Notre démocratie mérite mieux. », a décrié Mme Lessard-Therrien.

M. Marissal a ensuite lancé une invitation à tous les maires, mairesses, entrepreneurs et citoyens qui ont ressenti de la pression de la part des élus de la CAQ de faire un don à leur parti en échange d’un accès à un ministre du gouvernement : « Vous avez le droit de faire votre travail sans faire de don à un parti politique. Et il existe des mécanismes pour vous protéger. Si vous avez des choses à dénoncer, ma porte est ouverte ! »