Émilise Lessard-Therrien donne des mandats régionaux aux députés solidaires

Fraîchement élue porte-parole féminine de Québec solidaire, Émilise Lessard-Therrien profite du caucus de la rentrée de Québec solidaire pour accorder un mandat d’importance aux membres de son équipe : chaque membre se verra attribuer une ou deux régions afin d’être ses yeux et ses oreilles partout sur le territoire.

« Le gouvernement de la CAQ est un gouvernement centralisateur de quelques ministres top gun. On peine à entendre les députés locaux qui représentent pourtant une bonne partie du Québec. Les gens sur le terrain en ont long à dire et le caucus solidaire sera à leur écoute. Comment se vit la crise du logement? Quelles sont les répercussions des réformes en santé et en éducation dans nos régions? Quelles sont les solutions des gens sur le terrain? Nous sommes en tournée des régions depuis plusieurs mois, mais je voulais m’assurer que nos liens avec les communautés se pérennisent et que ces échanges percolent jusqu’au Parlement », déclare Émilise Lessard-Therrien, porte-parole de Québec solidaire.

« Si on veut construire le Québec de demain, tout le monde doit avoir voix au chapitre. Je suis très enthousiaste par ce mandat d’Émilise au caucus, c’est un projet emballant et à son image! Ça lui permettra d’être en contact constant avec notre équipe même si elle ne sera pas toujours avec nous au Parlement », ajoute le chef parlementaire de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois.

Répartition des régions et des dossiers parlementaires :

Émilise Lessard-Therrien

Porte-parole de Québec solidaire

Abitibi-Témiscamingue

Gabriel Nadeau-Dubois (Gouin)

Porte-parole et chef parlementaire de Québec solidaire

Lutte contre les changements climatiques

Alexandre Leduc (Hochelaga-Maisonneuve)

Leader parlementaire de Québec solidaire

Travail, Emploi, Laïcité

Montérégie

Haroun Bouazzi (Maurice-Richard)

Finances, Économie et Innovation, Énergie, Cybersécurité et Numérique

Chaudière-Appalaches et Laval

Guillaume Cliche-Rivard (Saint-Henri-Sainte-Anne)

Immigration, Francisation et Intégration, Justice, Famille, Services sociaux, Relations internationales et Francophonie

Laurentides

Andrés Fontecilla (Laurier-Dorion)

Logement et Habitation, Lutte contre le racisme, Sécurité publique

Centre-du-Québec

Ruba Ghazal (Mercier)

Éducation, Langue française, Souveraineté, Relations canadiennes, Condition féminine

Mauricie et Saguenay-Lac-Saint-Jean

Etienne Grandmont (Taschereau)

Transports et mobilité durable, Infrastructures, Affaires municipales, Développement régional, Tourisme

Lanaudière

Christine Labrie (Sherbrooke)

Conseil du trésor et administration gouvernementale, Solidarité sociale et Action communautaire, Aîné-es

Estrie

Vincent Marissal (Rosemont)

Santé, Éthique, Sports, Loisirs et plein air

Montréal, Gaspésie et Îles-de-la-Madeleine

Manon Massé (Sainte-Marie-Saint-Jacques)

Relations avec les Premières Nations et les Inuit, Communautés LGBTQ+; Itinérance

Côte-Nord et Nord-du-Québec

Alejandra Zaga Mendez (Verdun)

Environnement, Faune et Parcs, Ressources naturelles et forêts, Agriculture, Pêcheries et Alimentation, Jeunesse, Relations avec les Québécois-es d’expression anglaise

Outaouais

Sol Zanetti (Jean-Lesage)

Culture et Communications, Enseignement supérieur, Institutions démocratiques, Accès à l’information et protection des renseignements personnels

Capitale-Nationale et Bas-Saint-Laurent