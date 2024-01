Québec solidaire demande à François Legault de rapatrier et de bonifier le programme fédéral de soins dentaires

À l’approche de son caucus présessionnel, le porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, annonce que le coût de la vie continuera d’être une des priorités des solidaires pour la prochaine session parlementaire. Il fait une première proposition à François Legault : rapatrier le programme fédéral de soins dentaires au Québec et le bonifier pour couvrir 200 000 familles québécoises de plus.

« Aller chez le dentiste, ça coûte trop cher! Avec l’épicerie et le logement qui augmentent aussi, de plus en plus de gens se privent de soins dentaires pour des raisons financières. C’est gênant que François Legault accepte que les familles québécoises paient le dentiste plus cher qu’ailleurs au Canada, au point où les gens n’y vont plus! La santé est une compétence du Québec, alors il faut rapatrier le programme fédéral pour le bonifier et couvrir plus de familles et d’aînés. Ce serait bon pour la santé et pour le portefeuille des Québécois! », affirme Gabriel Nadeau-Dubois.

Selon les tarifs proposés par l’Association des chirurgiens-dentistes du Québec, on observe une augmentation de 30% des tarifs pour les soins dentaires au cours des six dernières années. Pendant ce temps, Statistique Canada révèle qu’un Québécois sur cinq se prive de soins dentaires pour des questions financières.

Une bonification gagnante pour 200 000 familles québécoises

Le programme fédéral de soins dentaires est actuellement accessible aux ménages de 90 000$ et moins. Québec solidaire propose de le bonifier pour le rendre accessible aux ménages de 150 000$ et moins, et de faire passer de 40 à 60% le pourcentage de couverture pour toutes les familles admissibles gagnant plus de 70 000$. Ces bonifications permettraient à 200 000 ménages québécois d’améliorer leur situation en matière de soins dentaires.

« Un meilleur accès au dentiste c’est bon pour tout le monde. Ça ferait économiser de nombreuses familles, mais aussi l’État. On s’épargnerait des complications qui surviennent lorsque la santé dentaire est négligée. François Legault doit répondre présent et assurer un leadership dans ce dossier. Le statu quo n’est pas une option, trop de gens sont mis de côté », déclare Gabriel Nadeau-Dubois, porte-parole de Québec solidaire.