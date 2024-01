Migration : les recommandations de l’OIM pour un Pacte de l’UE fondé sur les droits et l’humanité

Alors que la Hongrie se prépare à succéder dans six mois à la Belgique, qui vient juste de prendre la présidence de l’Union européenne (UE), l’Agence des Nations Unies pour les migrations (OIM) encourage Bruxelles et Budapest à soutenir un Pacte de l’UE sur la migration et l’asile fondé sur les droits et l’humanité.



Lire l'article complet