Gérald Darmanin, symbole des illusions perdues du macronisme ?

Le projet de loi sur l’immigration était annoncé comme un moment décisif pour les différents acteurs de la vie politique française et en particulier pour Gérald Darmanin, le ministre de l’Intérieur. Il constitue sans doute un tournant important pour l’homme politique et illustre a plusieurs égards les difficultés auxquelles font face Emmanuel Macron, le macronisme et le système politique français dans son ensemble.Les derniers événements ont été particulièrement difficiles pour le ministre même si celui qui a remis sa…