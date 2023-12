Kirghizistan : Des femmes et filles handicapées confrontées à la violence domestique

par Human Rights Watch

Au Kirghizistan, de nombreuses femmes et filles handicapées subissent divers abus – passages à tabac, négligence et humiliation – souvent aux mains de leurs proches Le gouvernement a fait de la lutte contre la violence domestique une priorité, mais les lois ne prennent pas en compte les besoins particuliers des femmes et des filles handicapées, les exposant ainsi au risque de violence de manière continue. Le Kirghizistan devrait aligner sa législation sur le droit international, faciliter l'éducation et l'indépendance financière des femmes et des filles handicapées, et améliorer la formation des…



Lire l'article complet