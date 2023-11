Québec solidaire demande une enquête sur les marges de profit des épiceries

Le porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, et le responsable solidaire en matière d’Économie, Haroun Bouazzi, demandent au gouvernement de la CAQ de déclencher rapidement une enquête sur les marges de profits des grandes chaînes d’alimentation.

Selon un sondage Léger réalisé pour le compte de Centraide, la majorité des Québécois sont préoccupés par le prix de l’alimentation. En effet, alors que la poussée inflationniste de 2022 s’est généralement calmée, la hausse du prix du panier d’épicerie reste toujours élevée sans que les consommateurs n’en comprennent les véritables raisons.

« Tout coûte cher en ce moment au Québec, mais là où ça se fait particulièrement sentir, c’est dans le panier d’épicerie du monde. Comment ça se fait que les aliments coûtent toujours de plus en plus chers sur nos tablettes à l’épicerie? Quelle marge de profit les propriétaires de grandes chaînes d’alimentation se mettent dans les poches? La seule façon pour le gouvernement de le savoir, c’est de passer à l’action et de déclencher une enquête sur les marges des épiceries », déclare M. Nadeau-Dubois.

« Le ministère de l’Économie et l’Institut de la statistique du Québec doivent prendre les mesures nécessaires pour recueillir et rendre publiques les données sur les coûts au sein de la chaîne d’approvisionnement agroalimentaire. Des données ventilées permettraient d’avoir une meilleure idée d’où va l’argent dépensé en épicerie, sans avoir à se fier à la parole des grandes chaînes d’épicerie », ajoute Haroun Bouazzi.

Messieurs Nadeau-Dubois et Bouazzi présenteront une motion ce mercredi après-midi afin de forcer un débat de 2h sur la question et demander à la CAQ de déclencher une enquête sur les marges de profits des détaillants du secteur de l’épicerie.