Motion sur le conflit israélo-palestinien : la CAQ a manqué l’opportunité de poser un geste fort pour la paix

Israël

Devant le refus de la CAQ de reconnaître les vies palestiniennes perdues et les violations du droit international par, Québec solidaire s’est tenu aux côtés du Parti québécois pour s’abstenir d’appuyer la motion de la CAQ sur le conflit israélo-palestinien, mais a tout de même permis aux parlementaires de voter, de s’exprimer sur la question et de tenir une minute de silence.

« Nous avions l’opportunité de poser un geste fort qui reconnaît toutes les victimes innocentes de ce conflit, qu’elles soient israéliennes ou palestiniennes. Malheureusement, la CAQ a décidé d’en faire autrement et a refusé tous nos amendements reconnaissant les morts civils palestiniens et appelant à la protection des civils de la Bande de Gaza. Comme le PQ, nous avons tout de même décidé d’être consentant au dépôt de la motion pour permettre de l’adopter et que l’Assemblée nationale rappelle son soutien à la paix, ainsi que de nous abstenir parce qu’en nos âmes et consciences, nous ne pouvions pas accepter que les vies palestiniennes perdues ne soient pas reconnues », a indiqué le responsable de Québec solidaire en matière de Relations internationales, Guillaume Cliche-Rivard.

À noter que dès lundi, le leader parlementaire de Québec solidaire, Alexandre Leduc, a indiqué à la CAQ qu’il souhaitait l’adoption unanime d’une motion sur le conflit israélo-palestinien et leur a offert toute sa collaboration en ce qui a trait au libellé, mais la CAQ a finalement proposé une motion qui ne faisait aucunement mention des vies civiles palestiniennes perdues dans le conflit.

Voici en gras les amendements proposés par Québec solidaire afin de reconnaître les vies civiles perdues des deux côtés et d’appeler Israël au respect du droit international impliquant de protéger la population civile de Gaza et qui ont été refusés par la CAQ dans leur entièreté:

Que l’Assemblée nationale condamne fermement les actes terroristes perpétrés par le Hamas contre Israël et son peuple, dont plusieurs centaines de civils innocents;

Qu’elle déplore que l’escalade de la violence ait engendré le décès de nombreux civils israéliens comme palestiniens ;

Qu’elle offre ses plus sincères condoléances aux familles et aux proches des victimes;

Qu’elle appelle à la libération immédiate et sans condition des populations civiles prises en otages par le Hamas;

Qu’elle appelle au respect du droit international par toutes les parties, ce qui implique notamment de protéger les populations et les infrastructures civiles et de garantir l’accès à l’eau, la nourriture et à l’énergie pour la population de la bande de Gaza;

Qu’elle réaffirme le soutien indéfectible du Québec à une solution durable par les deux parties pour assurer le droit des Israéliens et des Palestiniens de vivre en paix;

Qu’enfin, elle observe une minute de silence à la mémoire des personnes décédées.