Soudan : près de 4.000 personnes tuées et des biens civils détruits dans le conflit au Darfour

L’escalade du nombre de morts et de graves violations des droits de l’homme à l’encontre de civils au Darfour, y compris des réfugiés et des personnes déplacées internes, s’aggrave, six mois après le début du conflit meurtrier au Soudan, met en garde l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés.



