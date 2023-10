Crise du logement: Québec solidaire demande à la CAQ de protéger les personnes aînées

Québec solidaire demande à la ministre Duranceau de modifier le projet de loi 31 afin de mieux protéger les locataires aîné.e.s.

Alors que débute demain à Québec l’étude détaillée du projet de loi 31, Andrés Fontecilla, responsable solidaire en matière de Logement et d’Habitation, s’apprête à déposer des amendements afin de protéger un plus grand nombre de locataires aîné.e.s – une majorité de femmes – et ainsi élargir la portée de la loi Françoise David.

« Après les nombreux échecs de la CAQ en logement, les débâcles des maisons des aînés et les listes d’attente en CHSLD, la crise du logement ne fait qu’empirer. Résultat: les personnes aînées en sont de plus en plus victimes. À défaut d’être capables de livrer des logements sociaux et des toits aux aîné.e.s, est-ce que la ministre Duranceau et son gouvernement sont prêts à les aider à rester dans leurs domiciles? » demande M. Fontecilla.

Parmi ces aînés.es victimes d’évictions sauvages se trouve Mme Jannette Chiasson: « À 76 ans, j’ai perdu mon logement parce que je n’y habitais pas depuis 10 ans. J’ai dû me battre pour ne pas me retrouver à la rue. Pour les années qui me restent à vivre, est-ce que je peux juste avoir un toit? »

De son côté, Mme Frances Foster craint le pire. « J’habite le même logement depuis 31 ans. C’est ma vie. Ma communauté. L’année dernière, j’ai évité l’éviction de justesse. Cette année, je crains que le propriétaire essaie à nouveau de me mettre à la porte. Je stresse car j’ai 65 ans et je ne suis donc pas protégée par la loi telle qu’elle est en ce moment. »

Katherine McIntosh, directrice générale du Refuge du Cœur de l’Île, observe une augmentation notable du nombre de personnes aînées en situation d’itinérance: « Depuis août 2023, nous avons accueilli au moins 10 personnes âgées de 70 ans et plus, et la personne la plus âgée que nous ayons eu l’honneur d’assister avait 81 ans. Lorsque nous avons ouvert en décembre 2022, il était rare d’avoir plus d’une personne dans cette catégorie d’âge! Cette évolution est très préoccupante: les personnes âgées qui se retrouvent sans logement sont particulièrement vulnérables. Il est essentiel que le gouvernement prenne compte de cette réalité et agisse en conséquence. »

« Trop de personnes aînées, dont une majorité de femmes, risquent des évictions aux conséquences incalculables pour leur santé physique et mentale. Le stress associé à la recherche d’un logement abordable, la perte de repères dans leur quartier, l’isolement qui en découle, tout cela affecte grandement la qualité de vie des personnes aînées. Je ne peux pas croire que monsieur Legault et sa ministre de l’Habitation soient insensibles à des drames humains évitables. Je leur demande d’appuyer les demandes de Québec solidaire afin d’élargir la portée de la loi adoptée à l’unanimité en 2016 » ajoute Mme Françoise David.

Tandis que les projets de loi présentés par les oppositions et adoptés se font très rares, cette loi adoptée à l’unanimité en 2016 accorde une protection aux personnes aînées d’au moins 70 ans, vivant depuis plus de 10 ans dans leur logement et ayant des revenus modestes. Une mouture 2.0 de la loi Françoise David fut déposée par Québec solidaire au printemps 2023 et proposait d’élargir les critères de façon à inclure les personnes de 65 ans et plus qui vivent dans leur logement depuis au moins 5 ans, ainsi que de rehausser le revenu maximal des personnes protégées par la loi. Les amendements proposés par M. Fontecilla lors de l’étude détaillée reprendront l’essence de ce nouveau projet de loi.