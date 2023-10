Israël : Utilisation de phosphore blanc à Gaza et au Liban

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des traces de phosphore blanc provenant de tirs d’artillerie étaient visibles dans le ciel au-dessus de Gaza, le 11 octobre 2023. © 2023 Mohammed Adeb/AFP via Getty Images (Beyrouth, le 12 octobre 2023) – L’utilisation par Israël de munitions au phosphore blanc lors de ses opérations militaires à Gaza et au Liban expose les civils à des risques de blessures graves et à long terme, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui en publiant un document « questions et réponses » au sujet de ce type d’arme. Human Rights Watch a vérifié des vidéos enregistrées au Liban et à Gaza…



