Turquie. Le prix décerné par le Conseil de l’Europe rappelle qu’Osman Kavala n’est pas tombé dans l’oubli

par Amnesty International

En réaction à la remise du prix Václav Havel 2023 au prisonnier d’opinion turc Osman Kavala par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, Dinushika Dissanayake, directrice régionale adjointe pour l’Europe à Amnesty International, a déclaré : « Si nous nous réjouissons de la reconnaissance accordée à Osman Kavala à la faveur de ce prix prestigieux dans […] The post Turquie. Le prix décerné par le Conseil de l’Europe rappelle qu’Osman Kavala n’est pas tombé dans l’oubli appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet