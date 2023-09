Objectif régions : Québec solidaire présente son plan en immigration

Alors que les consultations sur la planification de l’immigration 2024-2025 s’apprêtent à débuter, le responsable solidaire en matière d’Immigration et de Francisation, Guillaume Cliche-Rivard, présente aujourd’hui sa vision qui repose notamment sur la création d’un PEQ-Régionalisation afin de favoriser l’installation et la rétention des résidents temporaires à l’extérieur de la Communauté métropolitaine de Montréal.

« Il y a deux partis au Québec qui parlent plus souvent de l’immigration comme d’un problème plutôt qu’une bonne chose. Ça m’inquiète, et c’est pourquoi j’ai décidé de présenter le plan solidaire Objectif régions, un plan qui s’éloigne de la vision de la CAQ et du PQ et qui témoigne d’une vision positive de l’immigration partout au Québec », explique M. Cliche-Rivard.

« Objectif régions c’est une voie rapide, sans frais de traitement, pour ceux qui s’établissent en région et qui y cumulent 12 mois d’emploi avec une preuve d’intention d’y demeurer. Contrairement à la CAQ qui n’a pas de plan concret ni de voie rapide pour l’immigration en région, je veux donner des avantages substantiels aux gens pour aller s’établir en région. Ce programme permettra de répondre à la pénurie de main-d’œuvre touchant différents services essentiels comme dans le réseau de la santé ou dans les écoles par exemple, en plus d’assurer une revitalisation économique en région », poursuit-il.

En plus de la régionalisation, M. Cliche-Rivard entend aussi:

Défendre l’importance de la francisation en visant la mise en place de cours de français payés, sur les heures de travail, pour les travailleurs;

Mettre de l’avant la régularisation du statut des personnes à statut précaire;

Défendre le rapatriement de tous les pouvoirs en immigration au Québec;

S’attaquer aux délais excessifs du plan proposé par la CAQ.

Les consultations sur la planification de l’immigration au Québec débutent à compter de demain le 12 septembre.