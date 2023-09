Québec solidaire veut réduire l’endettement d’un demi-million de jeunes au Québec

Alors que la crise du coût de la vie frappe les jeunes de plein fouet, le porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, met de l’avant une mesure qui permettra de réduire l’endettement de plus d’un demi-million d’étudiants et ex-étudiants. Québec solidaire propose d’annuler 20% des dettes d’études de tous les diplômés du Québec et de bonifier les bourses étudiantes d’en moyenne 1000$ par personne.

« La CAQ a une dette envers les jeunes. Ce n’est ni la baisse d’impôt mal ciblée ni la très légère bonification de l’Aide financière aux études de son dernier budget qui les a aidés. Face à la crise du coût de la vie, François Legault les a oubliés. Avec notre proposition, on va aider concrètement un demi-million de jeunes, des gens qui commencent dans la vie et qui ne devraient pas en arracher autant », a déclaré Gabriel Nadeau-Dubois.

L’argent existe

Dans un contexte où les taux d’intérêts sur les prêts étudiants gouvernementaux ont bondi de 3,5% à 7,2% en mars et à 7,7% en août, le gouvernement de la CAQ négocie actuellement une compensation du fédéral pour son programme d’annulation de paiements des intérêts sur les prêts étudiants dans les autres provinces.

« L’argent existe pour aider celles et ceux qui écopent de cette hausse, mais il est mal ou pas utilisé par la CAQ. C’est révoltant dans un contexte de crise du coût de la vie. François Legault parle constamment de l’écart de richesse et souhaite que les jeunes Québécois aient accès aux mêmes opportunités qu’ailleurs au Canada. Ça passe aussi par réduire leur taux d’endettement et augmenter leur pouvoir d’achat et leur accès à la propriété », a poursuivi M. Nadeau-Dubois.

Québec solidaire propose donc d’utiliser les compensations fédérales disponibles ou celles qui auraient dû être consacrées aux étudiants depuis la pandémie afin de financer ces mesures, soit: de rembourser 20% des dettes des diplômés du Québec (en moyenne : 2120$ pour un diplômé du cégep et 3280$ pour un diplômé d’un baccalauréat) et de bonifier l’Aide financière aux études (AFE) à raison de 1000$ supplémentaire par personne qui reçoit des bourses d’études.

Un meilleur départ dans la vie

Québec solidaire a fait de la crise du coût de la vie sa priorité pour la session parlementaire de l’automne. C’est également l’enjeu principal sur lequel le parti fait campagne dans Jean-Talon, une circonscription durement touchée par l’inflation.

Aux côtés du porte-parole solidaire, le candidat dans Jean-Talon Olivier Bolduc a souligné l’urgence d’agir auprès des jeunes, qui ne devraient pas à devoir s’endetter pour étudier dans un état riche comme le Québec.

« Ça fait depuis novembre 2022 qu’on presse la CAQ d’aider les étudiants face à l’inflation, l’élastique est à la veille de leur péter dans la face. La précarité économique quand tu es aux études, c’est violent et c’est très courant. J’en sais quelque chose, j’ai vécu sous le seuil de la pauvreté quand je suis retourné aux études même si je recevais l’AFE. Ce que je vois en porte-à-porte dans Jean-Talon, c’est qu’encore plus de jeunes aujourd’hui vivent la même chose. Il faut les aider et aider ceux et celles qui traînent des dettes et peinent à y arriver après l’obtention de leur diplôme. Les jeunes du Québec méritent un meilleur départ dans la vie », a-t-il conclu.