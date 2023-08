Inflation: ­Le bouclier à usage unique de la CAQ ne protège plus les Québécois

En marge du caucus de la formation politique à Québec, le porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, s’est fait la voix des Québécoises et des Québécois malmenés par deux ans d’explosion du coût de la vie. Le caucus de Québec solidaire posera au moins une question portefeuille tous les jours de la session parlementaire pour mettre de la pression sur la CAQ dans un contexte de plus en plus difficile pour la classe moyenne.

« François Legault avait promis un bouclier anti-inflation en élection: finalement, c’était un bouclier à usage unique! Aujourd’hui, le coût de la vie continue de monter, le portefeuille des Québécoises et des Québécois est vide et la CAQ a laissé les commandes à la Banque du Canada, aux grandes chaînes d’épicerie et aux spéculateurs immobiliers. L’Assemblée nationale doit défendre les gens et s’attaquer aux vraies causes de l’inflation cet automne. À Québec solidaire, c’est notre mission et on ne lâchera pas le morceau. La CAQ doit comprendre qu’à moment donné, assez, c’est assez », a affirmé Gabriel Nadeau-Dubois, entouré des députés de Québec solidaire.

Pour le porte-parole de Québec solidaire, la hausse stratosphérique des prix des loyers et des maisons, l’inflation alimentaire et la pauvreté omniprésente doivent « réveiller » la classe politique. « François Legault ne rencontre pas souvent du monde qui fait son épicerie au Dollarama, il ne sait pas ce que c’est de vérifier son AccèsD avant de passer à la caisse. Cet automne, on va le lui rappeler. »

Trois priorités de Québec solidaire cet automne

Venir en aide aux Québécoises et aux Québécois face à la hausse vertigineuse du coût de la vie ;

Appuyer les locataires et les propriétaires pris à la gorge par la hausse des taux d’intérêt ;