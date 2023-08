Québec solidaire demande la gratuité du REM pour les 65 ans et plus

Le responsable de Québec solidaire en matière de Transports et Mobilité durable, Etienne Grandmont, demande au gouvernement de la CAQ de s’engager à ce que la gratuité du transport en commun présentement offerte aux personnes âgées de 65 ans et plus par le Réseau de transport de Longueuil (RTL) et la Société de transport de Montréal (STM) s’applique également au REM.

À l’heure actuelle, le REM offre la gratuité en tout temps pour les aînés de 65 ans et plus sur l’île de Montréal (zone A), mais pas dans la zone B, qui comprend l’agglomération de Longueuil, une situation que déplore le député de Taschereau.

« C’est une très mauvaise idée d’enlever l’accès gratuit au transport en commun aux personnes de 65 ans et plus en pleine crise de l’inflation, tout ça pour permettre à la Caisse de dépôt de faire plus de profits avec le REM. Les aînés sont de plus en plus nombreux à utiliser le transport en commun, c’est important que la gratuité de ce service soit maintenue pour leur permettre de demeurer actifs et pour briser leur isolement. Les profits de la Caisse de dépôt ne doivent pas se faire sur le dos des aînés moins nantis », déclare Etienne Grandmont.

Le député de Taschereau demande au gouvernement de la CAQ d’intervenir auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) afin de garantir que la gratuité du transport collectif pour les aînés de 65 ans et plus soit intégrée à la grille tarifaire du REM, mais aussi pour maintenir la voie réservée sur le pont Champlain.

« Ça n’a aucun sens que la voie réservée sur le pont Champlain ait disparu à cause d’une clause de non-concurrence avec le REM. Cette décision prive les usagers de la Rive-Sud d’options pour se rendre sur l’île et empêche toute possibilité de développement futur de l’offre de transports collectifs. En mobilité durable, il faut toujours viser plus d’options, pas moins. Un contrat, ça se renégocie : le gouvernement de la CAQ doit s’asseoir à table avec la Caisse de dépôt et trouver une solution pour maintenir la voie réservée sur le pont Champlain », ajoute M. Grandmont.

L’association de Québec solidaire dans la circonscription d’Iberville a d’ailleurs interpellé la députée locale Audrey Bogemans, ainsi que Louis Lemieux, député de Saint-Jean, au sujet des voies réservées sur Facebook, pressant les élus caquistes locaux de prendre leurs responsabilités sur ce dossier.