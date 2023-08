Olivier Bolduc portera les couleurs solidaires dans l’élection partielle de Jean-Talon

Les membres de Québec solidaire dans Jean-Talon ont choisi Olivier Bolduc pour porter les couleurs du parti dans l’élection partielle visant à remplacer la députée caquiste Joëlle Boutin, qui a récemment démissionné.

« Gens de Jean-Talon, vous méritez mieux que des démissions à répétition. Je travaillerai avec acharnement pour vous représenter tous et toutes. Je serai votre voix pour défendre les intérêts de notre circonscription, créer de nouvelles opportunités, promouvoir l’équité et l’accès aux services publics ainsi qu’à des logements décents et abordables. Si vous me donnez l’honneur d’être votre député, je serai là pour vous et je serai là pour rester ».

– Olivier Bolduc, candidat solidaire dans Jean-Talon

« Olivier Bolduc est un infatigable candidat de terrain : c’est lui qui a mené Québec solidaire à sa deuxième place il y a près d’un an, le meilleur score de l’histoire du parti dans la circonscription. La population de Jean-Talon est prête à donner une chance à Québec solidaire, pour enfin être représentée par la seule formation politique qui fait le poids face à la CAQ à Québec et qui livre la marchandise sur les enjeux qui les préoccupent ».

– Gabriel Nadeau-Dubois, porte-parole de Québec solidaire

« Québec solidaire est premier sur la ligne de départ dans Jean-Talon. Même si François Legault dispose de 6 mois pour déclencher l’élection, Québec solidaire ne perd pas de temps à organiser sa force militante. Seul candidat sur la ligne de départ, Olivier pourra compter sur l’appui de toute la machine solidaire pour rejoindre les électeurs et électrices de Jean-Talon ».

– Manon Massé, porte-parole de Québec solidaire

Sténographe judiciaire depuis 2015, Olivier Bolduc a également travaillé comme cheminot pendant six ans. En tant que chargé de cours à l’École de sténographie judiciaire du Québec, il a un contact privilégié avec les rouages de la justice québécoise et les différents domaines du droit. Il en est à sa troisième campagne dans la circonscription.