90% des adolescentes des pays à faible revenu sont hors ligne, selon une étude

Les filles sont laissées pour compte dans un monde de plus en plus connecté, et c’est particulièrement vrai dans les pays à faible revenu, avertit une nouvelle analyse du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) publié à l’occasion de la Journée internationale des filles dans les technologies de l’information et de la communication (TIC).



Lire l'article complet