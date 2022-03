Comment répondre à l’arrivée d’un grand nombre de réfugié·e·s : les 5 « règles d’or » pour les pays européens alors que la population fuit l’Ukraine

par Amnesty International

Des milliers de personnes vivant en Ukraine ont été forcées de se protéger et de protéger leur famille en cherchant refuge dans les pays voisins après l'invasion par la Russie. Dans les prochains jours plus de personnes encore devraient suivre ce chemin. La réponse des pays qui les accueillent doit être immédiate et doit protéger […]



