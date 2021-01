Trois ans avant la fameuse controverse suscitée par le code de conduite d'Hérouxville et la création de la Commission Bouchard-Taylor sur les accommodements raisonnables, qui a suivi la polémique, Tolerance.ca invitait en 2004 le public à un débat. Les invités de Tolerance.ca devait débattre de la question : la tolérance jusqu'où ?

Comment vivre ensemble dans une société multiculturelle ? Doit-on, peut-on transcender nos différences ? Comment concilier valeurs communes et convictions individuelles ? Au moment où le sujet des accommodements raisonnables est au coeur de l'actualité, lisez le compte rendu du débat organisé par Tolerance.ca®.Tolerance.ca® www.tolerance.ca le magazine Internet sur la tolérance, dirigé par Victor Teboul, marquait son deuxième anniversaire le 20 mai 2004 à la Maison des écrivains de Montréal, par un débat-conférence intitulé Voile, kirpan, kippa : la tolérance...jusqu'où ? devant une assistance nombreuse et passionnée. Plus de soixante-dix personnes s'y étaient présentées pour assister à l'événement, désireuses de nourrir une réflexion sur les limites de la tolérance en contexte de multiconfessionnalité. Nous sommes heureux de rendre disponible le compte rendu d'un débat sur un sujet qui, en 2007, à la veille d'une élection au Québec, est au coeur de l'actualité.



Ont participé au débat-conférence :



Me Julius Grey, avocat spécialisé en droits de la personne et en immigration, Dr Marc-Alain Wolf, psychiatre, auteur de Quand Dieu parlait aux hommes, membre de Tolerance.ca®, Mme Isabelle Gusse, professeure de communication politique à l'Université du Québec à Montréal (UQÀM), M. Osée Kamga, critique littéraire, membre de Tolerance.ca®, M. Daniel Baril, journaliste, anthropologue et militant laïque, ainsi que M. Yvan Cliche, spécialiste en développement international et membre de Tolerance.ca®. M. Cliche était l'animateur du débat.



Mme Monica Freire, chanteuse d'origine brésilienne, a assuré l'animation musicale.



Que pensent nos invités ?



En guise d'introduction, l'animateur de la soirée, M. Yvan Cliche, insiste sur la nécessité, dans un Québec multiculturel, de se poser la question du « vivre ensemble », particulièrement quand le reste du monde semble aux prises avec des tiraillements entre tradition, religion et modernité.





Marc-Alain Wolf , pour sa part, estime qu'à la question : « la tolérance jusqu'où ? », on peut répondre sans hésitation : « jusqu'au bout ». Le psychiatre rappelle que les signes religieux : kippa, foulard, etc., revêtent plusieurs significations et qu'il faut faire attention aux amalgames. Contrairement à la dominante coercitive de l'approche française, il nous faut, au Québec, inventer des façons souples pour vivre tous ensemble. Attention de ne pas imposer un effacement des différences et, en même temps, prôner le droit à la différence. Daniel Baril nous offre dans son intervention une érudite historicisation des symboles religieux. Pour ce fervent défenseur de la laïcité, le kirpan, le foulard et la kippa ne sauraient être placés sur le même pied d'égalité. De plus, la charge de l'accommodement ne peut toujours incomber à la seule société d'accueil, les communautés religieuses doivent s'adapter à la modernité.Il faut écouter les membres dissidents de ces communautés comme Chahdortt Djavann, auteure de Bas les voiles! qui voit le foulard comme la pointe de l'iceberg et le symbole d'une différence de droit et non du droit à la différence, souligne M. Baril. Contredisant ce qu'avançait Marc-Alain Wolf précédemment, Daniel Baril estime que le foulard représente la même chose pour toutes les femmes quand on interroge profondément sa signification : l'oppression. Quand on dénonce ces manifestations, on ne fait pas preuve d'intolérance : tolérer ne veut pas dire se taire. Il appartient aux citoyens de défendre nos valeurs, pas aux tribunaux.Ce à quoi Me Grey rétorque qu'il se reconnaît lui-même dans les valeurs républicaines et séculières auxquelles Daniel Baril fait référence. Pour l'avocat montréalais, la tolérance c'est l'acceptation de ce qu'on n'aime pas. Pour lui, les limites de la tolérance doivent être les plus larges possibles. Dans le cas de doute, il faut tolérer et non prohiber, comme le prescrit la Charte canadienne des droits. C'est donc avec ces principes à l'esprit qu'il a défendu le jeune sikh et son droit à porter le kirpan.Pour Me Grey, la question du foulard islamique dépasse le symbole religieux en constituant une entrave au savoir, notamment quand elle s'accompagne de modifications des programmes scolaires ou qu'elle affecte le contenu de la bibliothèque En d'autres termes, il faut accommoder les enfants qui ne mangent pas de porc mais pas ceux qui refusent de lire Flaubert ou Dickens pour des motifs religieux.

Le débat

Échanges avec la salle

Pour Daniel Baril, contrairement à ce qu'affirme Me Grey, le jeune sikh de 12 ans était influencé par ses parents et tolérer ce signe religieux (le kirpan) nuit à son intégration.Osée Kamga souhaite qu'on restaure la dimension initiale du concept de tolérance qui consiste en une recherche de l'équité sociale.Certes, il n'est pas question d'éliminer la religion mais il ne saurait être question non plus de vouloir intégrer tout le monde, rappelle Me Grey; et la liberté, c'est aussi celle de dire : « Non, je n'obéis pas à mon groupe ».Osée Kamga évoque l'intégrisme laïque qui guette certains.Me Grey surenchérit en s'inquiétant que la laïcité ne devienne une forme de « religion » !Cette boutade mi-figue, mi-raisin soulève les exclamations et les rires du public.Marc-Alain Wolf rappelle que la laïcité devrait être un principe d'ouverture et non une valeur antireligieuse.Quand Me Grey évoque l'excellente faculté d'intégration de l'Ontario, Osée Kamga affirme qu'il faut distinguer intégration et assimilation.Pour l'avocat, l'assimilation doit être réhabilitée, le problème étant l'assimilation forcée. Quand un immigrant refuse de s'intégrer, il s'agit d'un choix personnel qu'il nous faut accepter.M. Michel Vaïs, qui se présente comme un juif tunisien, questionne l'idéalisme de Me Grey : l'érouv nuit à l'intégration et il faut faire très attention au puritanisme et à l'intégrisme des juifs hassidiques qu'on oublie souvent dans ce genre de débat.Me Grey répond que la France, qui a tout toléré de sa communauté juive, l'a très bien intégrée.Un homme présent dans l'assitance juge qu'autoriser le kirpan c'est accorder un privilège à certains et pas à d'autres.Pour une autre personne, enseignante de profession, le voile ne dissimule rien d'autre que l'instrumentalisation des femmes par des hommes pour imposer une idéologie. Il faut s'inquiéter du débordement de tolérance et veiller à ne pas imposer ici aux femmes immigrantes les mêmes entraves que dans leur pays d'origine.Daniel Baril rajoute que le hijab ne vient jamais seul, sous-entendant que ce symbole ne peut être considéré comme un simple bout de tissu mais qu'il est chargé d'interdits.À un cadre de la CSQ qui demande que l'on protège les enfants dans les écoles, Me Grey répond qu'il faut néanmoins analyser rationnellement les dangers potentiels que représentent les signes religieux : le kirpan n'est pas dangereux.Isabelle Gusse, s'est fait applaudir par quelques personnes de l'assistance quand elle a posé la question de la culture québécoise, alors que culminent Star Académie et autres sous-produits de la culture de masse au faîte des côtes d'écoute. Madame Gusse nous invite à relire Alain Touraine et son Pourrons-nous vivre ensemble ?Les questions fusent de toutes parts, toutes plus vastes les unes que les autres. Nous devons cependant mettre un terme à cette période d'échanges avec la salle, en rappelant que le sujet n'est certes pas clos et que, dans les mois à venir, il faudra continuer à parler ensemble de ces problématiques cruciales. Tolerance.case fait un devoir de stimuler et de relayer ce débat incontournable.Le débat-conférence « Voile, kirpan, kippa : la tolérance…jusqu'où ? » est une réalisation du groupe Tolerance.ca. Il a eu lieu le jeudi 20 mai 2004, à Montréal, à la Maison des écrivains, à l'occasion du deuxième anniversaire du webzine Tolerance.caConception et organisation : Victor Teboul, assisté de Sandrine Ricci, coordonnatrice.

