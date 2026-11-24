La libre expression est aujourd’hui menacée, mise en péril. Ce péril ne vient pas seulement des clivages partisans — de la gauche ou de la droite —, ni des grandes puissances économiques et médiatiques, ni même des mouvements du politiquement et moralement correct qui contribuent à la dégradation du climat intellectuel. Elle est surtout menacée parce qu’elle est devenue suspecte. Désormais qualifiée de « toxique » et perçue comme l’antichambre du mal, la parole libre est devenue un objet à contrôler, à réglementer, voire à réprimer.

En réalité, la libre expression a cédé du terrain au profit d’une nouvelle « libre expression » qui n’en est plus une : une expression domestiquée, tenue en laisse, « sans dents », largement privée de sa liberté. Une telle situation est intenable et intolérable, car sa dynamique même ne peut que s’aggraver : toujours plus de contrôle et toujours moins de liberté ; toujours plus d’expressions encadrées et toujours moins de clarté publique. Cette dérive est stérile et ne sert en rien une véritable démocratie.

Il importe donc de défendre la libre expression, la liberté de parole, le droit de s’exprimer publiquement sans crainte de représailles, de censure ou du knout moral de l’opinion (1). Il faut la défendre non seulement dans son exercice quotidien, mais dans son sens même, dans son idée et dans sa démocraticité. Pour saisir cette idée, il convient de ne pas se focaliser — comme on le fait trop souvent aujourd’hui — sur les modalités concrètes et parfois peu reluisantes de la parole publique, mais plutôt sur sa fonction politique et civilisatrice. C’est précisément cette perspective qui nous ramène à relire et à méditer l’opinion dissidente du juge Oliver Wendell Holmes Jr. (1841-1935) dans l’arrêt Abrams v. United States, rendu par la Cour suprême des États-Unis en novembre 1919 (2).

Le contexte historique et judiciaire de l’affaire Abrams

Pour saisir toute la portée philosophique et juridique de la dissidence de Holmes, il convient de rappeler brièvement le contexte historique de l’affaire. Au lendemain de la révolution bolchevik de novembre 1917 en Russie, les États-Unis décident d’intervenir militairement sur le territoire russe entre 1918 et 1920. Deux expéditions principales sont menées : l’une au nord, à Arkhangelsk (l’expédition Polar Bear, mobilisant environ 5 000 soldats américains aux côtés des forces britanniques et françaises pour combattre l’Armée rouge), et l’autre à l’est, en Sibérie, à Vladivostok (où environ 8 000 soldats sont déployés pour sécuriser le chemin de fer transsibérien et appuyer la Légion tchécoslovaque) (3). Ordonnées par le président Woodrow Wilson — ce qui crée un contraste historique frappant avec son image de promoteur de la paix mondiale et d’artisan de la Société des Nations —, ces opérations se soldent par un échec militaire et politique jusqu’au retrait total des troupes en 1920. Parallèlement, les Alliés excluent la Russie soviétique des négociations de paix de Versailles, tandis que le Sénat américain refusera lui-même de ratifier le traité et d’adhérer à la Société des Nations, affaiblissant l’organisation dès sa naissance.

Aux États-Unis, ces interventions militaires suscitent une vive opposition dans les milieux ouvriers et révolutionnaires. À New York, un petit groupe de jeunes immigrés juifs russes d’orientation anarchiste, réuni autour du journal Frayhayt (« Liberté ») et mené par Jacob Abrams, dénonce l’envoi de troupes américaines comme une manœuvre des puissances capitalistes visant à écraser la jeune révolution russe. En août 1918, ils impriment et distribuent environ 5 000 tracts en les jetant depuis les fenêtres d’ateliers et d’usines de Manhattan.

Le groupe d’Abrams fait circuler deux tracts distincts, l’un rédigé en anglais et l’autre en yiddish. Le premier, intitulé « L’Hypocrisie » (The Hypocrisy of the United States and her Allies), attaque directement le président Woodrow Wilson, l’accusant de masquer derrière des discours de liberté une intervention secrète contre le gouvernement des travailleurs en Russie, et appelle les ouvriers du monde entier à s’éveiller pour résister au capitalisme tout en rejetant avec mépris toute accusation de sympathie pro-allemande. Le second tract, rédigé en yiddish sous le titre « Ouvriers — Réveillez-vous ! » (Workers — Wake Up), adopte un ton plus offensif en s’adressant directement aux immigrés russes et aux ouvriers des usines de munitions. Il dénonce le fait que les emprunts de guerre et les armes fabriquées aux États-Unis servent désormais à tuer non seulement des Allemands, mais aussi leurs propres proches en Russie, et conclut par un appel à la grève générale pour répondre à cette intervention jugée barbare.

Arrêtés par la police militaire, cinq membres du groupe — Jacob Abrams, Mollie Steimer (4), Samuel Lipman, Hyman Lachowsky et Hyman Rosansky (une sixième personne, Jacob Schwartz, étant mort en détention des suites de violences policières avant l’ouverture du procès) — sont inculpés en vertu du Sedition Act de 1918, un amendement adopté le 16 mai 1918 pour durcir l’Espionage Act de 1917. Cette législation de guerre criminalisait notamment tout langage « déloyal, profane, scabreux ou abusif » à l’égard de la forme de gouvernement des États-Unis, ainsi que toute incitation à réduire ou freiner la production de matériel nécessaire à la poursuite de la guerre. Reconnu coupable, le groupe se voit infliger des peines d’une sévérité extrême, allant jusqu’à vingt ans d’emprisonnement. À la fin de l’année 1921, leurs peines seront finalement commuées à la condition expresse qu’ils soient expulsés vers la Russie soviétique — où leur idéal libertaire se heurtera rapidement à la dictature bolchevik (5). Sur le plan politique intérieur, l’affaire Abrams servira également de prélude et de justification aux célèbres Palmer Raids (1919-1920) (6), cette vaste campagne d’expulsion orchestrée par le procureur général Alexander Mitchell Palmer contre les militants anarchistes et communistes, symbolisée par l’appareillage secret du navire USAT Buford vers la Russie en décembre 1919 (7).

L’affaire Abrams v. United States en 1919

Saisie de l’affaire, la majorité des juges de la Cour suprême confirme les condamnations en novembre 1919. Le juge Oliver Wendell Holmes Jr., rejoint par le juge Louis Dembitz Brandeis (1856-1941), rédige alors une opinion dissidente devenue célèbre. Avant même d’aborder le terrain constitutionnel du Premier Amendement — selon lequel « le Congrès ne fera aucune loi […] restreignant la liberté de parole ou de la presse » —, Holmes démonte méthodiquement l’accusation sur le terrain strict du droit pénal et de l’interprétation législative.

Il écarte d’emblée les deux premiers chefs d’accusation relatifs aux propos jugés abusifs contre le gouvernement, estimant que la critique virulente d’une politique présidentielle ne constitue nullement une attaque contre la forme constitutionnelle du gouvernement américain. Il rejette avec la même rigueur le troisième chef d’accusation, qui reprochait aux accusés d’avoir cherché à provoquer une résistance contre les États-Unis dans leur guerre contre l’Allemagne : interprétant la loi de manière stricte, Holmes rappelle que la « résistance » au sens pénal exige un acte d’opposition par la force (some forcible act of opposition) à une opération militaire de l’État, ce dont les deux tracts ne contiennent pas la moindre trace.

C’est toutefois sur le quatrième chef d’accusation — l’incitation à réduire la production d’armement par l’appel à la grève générale — que Holmes livre une distinction juridique fondamentale entre la connaissance prévisible des conséquences et l’intention spécifique (intent). Comme le souligne Holmes, le Sedition Act n’incrimine pas toute parole susceptible d’entraîner une baisse de production, mais exige expressément que l’acte soit commît « avec l’intention, par une telle réduction, de paralyser ou d’entraver les États-Unis dans la poursuite de la guerre » (with intent by such curtailment to cripple or hinder the United States in the prosecution of the war).

Or, observe Holmes, si le langage juridique courant assimile souvent l’intention à la simple conscience qu’une conséquence risque de se produire, une interprétation rigoureuse de la loi pénale exige davantage : un acte n’est accompli avec l’intention de produire une conséquence que si cette conséquence constitue le but même de l’acte, son motif immédiat (the proximate motive of the specific act). À défaut, un citoyen patriote qui dénoncerait le gaspillage financier dans la fabrication de canons ou d’avions et réussirait à en faire réduire la production deviendrait un criminel dès lors que cette réduction entraverait objectivement l’effort de guerre. Dans le cas des tracts d’Abrams, le but manifeste des auteurs n’était pas d’entraver les États-Unis dans leur guerre contre l’Allemagne — ils dénonçaient au contraire avec virulence le militarisme allemand —, mais uniquement d’empêcher l’intervention américaine contre la révolution en Russie.

À cette démonstration pénale s’ajoute un rejet catégorique de l’argument historique avancé par le gouvernement américain, selon lequel le Premier Amendement aurait laissé subsister en droit américain la vieille doctrine anglaise de la common law relative au libelle séditieux (seditious libel). Holmes balaie cette prétention : l’histoire constitutionnelle des États-Unis témoigne précisément de l’abandon de cette logique répressive, comme l’a démontré le repentir national après l’abrogation du tristement célèbre Sedition Act de 1798 et le remboursement des amendes infligées à l’époque. Faire d’un effet collatéral indésiré la preuve d’une intention séditieuse revient, pour Holmes, à dénaturer le droit pour punir non pas un acte illégal, mais la profession d’une croyance politique honnêtement tenue, aussi naïve ou immature soit-elle à ses yeux.

De l’utilité à la rupture : séparer la liberté d’expression de la tolérance

Pour mesurer l’audace philosophique et judiciaire de l’opinion dissidente de Holmes dans Abrams, il est indispensable de prendre un pas de recul et d’observer ce qui s’était produit à peine huit mois plus tôt.

En mars 1919, dans l’arrêt Schenck v. United States (8), le même juge Holmes avait rédigé l’opinion unanime de la Cour suprême confirmant la condamnation de Charles Schenck, secrétaire général du Parti socialiste américain, qui avait distribué des tracts exhortant les jeunes hommes mobilisés à résister pacifiquement à la conscription (9). C’est dans cet arrêt que Holmes avait formulé pour la première fois le célèbre critère du « danger clair et présent » (clear and present danger), illustré par sa métaphore historique : la protection la plus stricte du Premier Amendement ne saurait protéger un homme qui crierait faussement « Au feu ! » dans un théâtre bondé, provoquant ainsi une panique. Une semaine plus tard, dans Debs v. United States (9), Holmes appliquait ce même raisonnement pour confirmer la condamnation du dirigeant socialiste Eugene Debs à la suite d’un discours pacifiste.

Or, ce que révèle une lecture attentive de ces décisions de mars 1919, c’est que Holmes associait encore la question de la libre expression à celle de son utilité sociale ou politique. Dans cette perspective instrumentaliste, la liberté d’expression demeure redevable de « ce qu’elle doit servir » et s’évalue à l’aune de ses effets prévisibles. Dès lors que la parole est subordonnée à une finalité externe, chacun — et au premier chef le législateur ou le juge — peut définir ce que la libre expression est censée servir, et par conséquent, mettre hors la loi toute parole qui ne sert pas cette fin assignée.

C’est précisément ce paradigme qui bascule dans l’arrêt Abrams en novembre 1919. Sans renier formellement ses décisions antérieures, Holmes opère un déplacement radical : il affirme que le principe du droit à la libre expression demeure identique en temps de guerre comme en temps de paix, et que seuls un danger présent d’un mal immédiat (present danger of immediate evil) ou l’intention avérée de le provoquer autorisent le Congrès à limiter l’expression d’une opinion. La publication subreptice d’un « tract idiot par un inconnu » (the surreptitious publishing of a silly leaflet by an unknown man) ne saurait constituer un tel péril. Plus fondamentalement encore, Holmes libère la liberté d’expression de toute obligation de service : elle ne doit rien servir en son nom, car c’est précisément en n’étant assujettie à aucune finalité prédéterminée qu’elle nous sert le mieux.

La logique de la persécution et la critique de l’approche européenne de la tolérance

La rupture de 1919 conduit Holmes à formuler l’un des constats les plus lucides et les plus brutaux de la pensée juridique moderne sur la nature de la censure :

« La persécution pour l’expression d’opinions me semble parfaitement logique. Si vous n’avez aucun doute sur vos prémisses ou sur votre pouvoir, et que vous voulez un certain résultat de tout votre cœur, vous exprimez naturellement vos souhaits dans la loi et vous balayez toute opposition. Permettre l’opposition par la parole semble indiquer que vous pensez que la parole est impuissante, comme lorsqu’un homme prétend avoir réalisé la quadrature du cercle, ou que vous ne tenez pas vraiment au résultat, ou encore que vous doutiez soit de votre pouvoir, soit de vos prémisses. »

Par ces mots, Holmes met en lumière l’alternative fondamentale devant laquelle se trouve toute société politique. D’un côté, une société fondée sur la certitude et la puissance, où la répression des idées dissidentes est parfaitement cohérente. De l’autre, une société qui accepte de douter de ses propres prémisses et qui reconnaît la faillibilité du pouvoir.

C’est ici qu’il convient de tracer une frontière nette entre la liberté d’expression et la simple tolérance. Réduire la liberté de parole à une question de tolérance revient inévitablement à poser le choix politique en termes de « toléré » et de « non-toléré ». Dès que l’on accepte ce cadre, il devient légitime d’officialiser — par la loi, par des politiques publiques ou par des formes de discrimination culturelle — la frontière entre les mentalités acceptables et les opinions indésirables. Si de tels critères entrent en scène, la libre expression cesse d’être un principe constitutionnel pour devenir un rapport de forces prédéterminé entre des groupes majoritaires et minoritaires, chacun bardé de ses propres « certitudes » et de ses propres « pouvoirs ».

Car, osons le répéter avec Holmes, la persécution est parfaitement logique dès lors que l’on ne doute jamais ni de ses prémisses ni de son pouvoir. C’est précisément cette logique qui caractérise, à bien des égards, la solution européenne contemporaine — et plus largement les dérives paternalistes occidentales — en matière de liberté d’expression : une approche qui consiste à énumérer minutieusement par la législation ce que l’on ne peut pas tolérer, dans l’illusion de mieux protéger le « tolérable » qui subsiste. Aujourd’hui, cette logique de persécution a simplement changé de vocabulaire : elle ne s’avance plus sous la bannière de l’orthodoxie religieuse ou de la raison d’État, mais sous le masque bienveillant d’un droit thérapeutique et préventif. On prétend régenter la parole au nom du « soin », de la sécurité psychologique ou de la protection des consciences jugées vulnérables. Or, en traitant le citoyen comme un être fragile qu’il faudrait préserver du choc des idées dérangeantes, ce paternalisme (ou maternalisme) juridique détruit l’autonomie même du sujet de droit.

La leçon de Holmes invite à affranchir radicalement la liberté d’expression du régime de la tolérance : on ne laisse pas parler le dissident par bienveillance, par condescendance ou par charité administrative, mais parce que l’ordre politique moderne n’a pas à s’ériger en juge ultime des prémisses de la pensée.

Le « marché des idées » comme métaphore épistémologique

Ce qui retient tout particulièrement notre attention dans la dissidence du juge Holmes, c’est la manière dont il fonde la liberté d’expression non sur un idéalisme moral abstrait, mais sur une nécessité rationnelle de scepticisme. Cette réflexion culmine dans le passage le plus célèbre de son opinion :

« Mais lorsque les hommes ont compris que le temps a renversé bien des croyances pour lesquelles ils s’étaient battus, ils peuvent en venir à croire, plus fermement encore qu’ils ne croient aux fondements mêmes de leur propre conduite, que le bien ultime souhaité est mieux atteint par le libre échange des idées — que le meilleur test de vérité est le pouvoir d’une pensée de se faire accepter dans la concurrence du marché, et que la vérité est le seul fondement sur lequel leurs souhaits peuvent être réalisés en toute sécurité. »

Le « marché des idées » ne s’articule pas ici comme un dogme économique ni comme un test mécanique analogue à celui du « danger clair et présent », mais bien comme une métaphore épistémologique au service de la libre expression. En ancrant le scepticisme non comme un simple doute passif ou résigné, mais comme une exigence structurelle au cœur même de la théorie de la connaissance, Holmes renverse la perspective traditionnelle : le doute n’est plus ce qui empêche de savoir ; il devient la condition sine qua non du processus de connaissance. Une idée ne peut prétendre au statut de « vérité » — toujours provisoire — que si elle accepte de demeurer exposée à la réfutation et à la contestation permanente dans l’espace public.

Holmes rompt ainsi de manière décisive avec l’épistémologie dogmatique des traditions absolutistes et métaphysiques. Dans ces approches classiques — qu'elles fondent la norme sur un ordre transcendant ou sur le dogme d'une souveraineté étatique infaillible —, la vérité était conçue comme une substance achevée, préexistante au débat humain. Le rôle de l’autorité consistait dès lors à préserver cet acquis intangible contre l’erreur. À cette conception d’une vérité-substance, Holmes oppose une approche expérimentale et faillibiliste, inspirée du pragmatisme américain, où le vrai émerge de la libre confrontation des idées. Il ne préexiste pas au marché des idées : la libre expression est le laboratoire même à l’intérieur duquel la vérité s’élabore, s’éprouve et se corrige par la confrontation intersubjective des arguments. Ce laboratoire n’appartient ni aux juges, ni aux savants, ni aux gardiens autoproclamés de la morale publique : il est ouvert à tous les citoyens, parce que nulle vérité politique ne saurait être légitime si elle n’a pas survécu au feu de la critique libre. Prétendre protéger la vérité en fermant les portes de ce laboratoire aux idées jugées fausses ou dangereuses revient dès lors à détruire la seule méthode rationnelle dont disposent les citoyens pour distinguer le vrai du faux.

La relation entre cette métaphore épistémologique et le droit est dès lors fusionnelle. La libre expression n’est pas un simple droit subjectif que l’État concéderait par générosité ; elle constitue plutôt le dispositif constitutionnel obligatoire exigé par une épistémologie sceptique et faillibiliste. En vertu du Premier Amendement, il appartient aux citoyens eux-mêmes — et non à l’État ni à des experts moraux — d’évaluer la valeur des discours qui circulent. Il est dès lors improductif — et, à proprement parler, irrationnel — de croire qu’une instance politique ou judiciaire puisse détenir par avance le critère du vrai et du juste. Censurer une seule idée, fût-elle jugée absurde ou scandaleuse, c’est faussé l’expérience épistémologique qui permet à l’espace public d’inventer et de changer, et à l’espace politique de prendre des décisions rationnelles.

L’anarchie productive des idées et la défense de l’indéfendable

En somme, la métaphore épistémologique de Holmes fait de la liberté d’expression une règle de méthode scientifique appliquée à la société civile. On ne garantit pas la parole des dissidents par charité intellectuelle, mais parce que notre système de connaissance a structurellement besoin du choc des arguments pour ne pas mourir d’asphyxie dogmatique.

La défense contemporaine de la liberté d’expression gagne à s’appuyer sur cette exigence radicale. Nous commettons aujourd’hui une erreur dogmatique majeure lorsque nous prétendons encadrer la parole publique à l’aune de critères utilitaristes, moralistes, éthiques ou encore « préventifs » — que ces contrôles se présentent sous un jour protecteur, thérapeutique ou orienté vers la rééducation des mentalités. De telles approches ne conduisent qu’à des impasses intellectuelles et politiques. À l’inverse, c’est l’anarchie des arguments, la pluralité irréductible des prises de position — en un mot, l’anarchie féconde du « marché des idées » — qui sert le mieux la liberté et la raison publique.

La thèse de Holmes atteint ici son point le plus exigeant : la liberté d’expression n’a de véritable valeur que si elle protège l’indéfendable, c’est-à-dire les opinions que nous rejetons avec le plus de force. Comme il l’écrit avec gravité, nous devons demeurer « éternellement vigilants contre les tentatives de réprimer l’expression d’opinions que nous exécrons et que nous croyons porteuses de mort » (opinions that we loathe and believe to be fraught with death), à moins qu’elles ne menacent de manière si imminente les objectifs légitimes et urgents de la loi qu’une intervention immédiate s’impose pour sauver le pays. Hors de cette urgence extrême, la correction des mauvais conseils doit être laissée au temps et à la confrontation publique.

La démocratie comme expérimentation permanente

La métaphore épistémologique du marché des idées trouve son prolongement direct dans la conception pragmatiste que Holmes se fait de la vie humaine et politique. C’est précisément à propos des prémisses établies et des pouvoirs institués que les citoyens ont besoin de la libre expression : pour les contester, les critiquer, les contredire, les désavouer, les discuter et, au besoin, les refuser. Sans ce droit fondamental de contestation publique, comment demeurer un sujet politique autonome et ne pas basculer dans la condition d’un simple individu assujetti ? Si l’on retire le droit de libre expression, il ne reste plus aux gouvernés que la soumission.

Chez Holmes, cette exigence ne relève pas d’une abstraction moralisatrice, mais d’une nécessité pratique dictée par l’expérience humaine elle-même. Immédiatement après avoir évoqué le marché des idées, il livre cette formule célèbre sur la nature du système constitutionnel :

« C’est là, en tout cas, la théorie de notre Constitution. C’est une expérience, comme toute vie est une expérience. Chaque année, sinon chaque jour, nous devons parier notre salut sur quelque prophétie fondée sur une connaissance imparfaite. »

En pragmatiste conséquent, Oliver Wendell Holmes Jr. envisage la libre expression comme une dimension intime de l’existence humaine, par laquelle les individus aménagent leur vie à la lumière de leurs propres expériences. Or, l’expérience vécue — qu’elle soit bonne ou mauvaise, juste ou trompeuse, heureuse ou catastrophique — ne se laisse jamais enfermer d’avance dans des schémas abstraits. Nous ne savons jamais avec certitude ce qui nous attend au tournant ni si les liens que nous tissons dans la société ne se retourneront pas contre nous. Cela est d’autant plus vrai que la vie humaine ne se déroule pas dans l’isolement, mais dans une interaction constante avec autrui, au sein d’un monde où les volontés s’affrontent et où l’erreur demeure toujours possible. Chaque être humain ne peut agir qu’à partir d’une « connaissance imparfaite » ; nos certitudes les plus solides ne sont jamais que des conjectures élaborées sur la base de données incomplètes.

Toutefois, Holmes ne réduit pas cette expérience à un simple vécu individuel : il l’inscrit dans l’expérience collective, politique, culturelle et juridique d’une communauté historique. Contrairement à une vision dogmatique qui voudrait que les individus se plient à une vérité constitutionnelle figée, c’est la Constitution elle-même qui a besoin de l’expérience vivante des citoyens pour demeurer intelligible et légitime, et non l’inverse.

La démocratie comme processus d’apprentissage collectif et de « falsification» politique

Dès lors, la vérité dans l’espace politique n’est jamais une donnée absolue ni la propriété d’un dogme d’État : elle relève d’une quête critique et faillibiliste, d’une recherche permanente de vérisimilitude humaine qui protège la société contre le fanatisme et les fausses certitudes. L’histoire, rappelle Holmes, a déjà balayé d’innombrables « croyances de combat » (fighting faiths) pour lesquelles les hommes étaient pourtant prêts à tuer ou à persécuter. La liberté de parole devient ainsi l’acte par excellence de modestie politique : nul ne détient le monopole de la vérité.

Bien que formulée dans une opinion dissidente — où Holmes regrettait de ne pouvoir exprimer en termes plus saisissants sa conviction que les accusés avaient été privés de leurs droits constitutionnels et condamnés à vingt ans de prison pour deux tracts insignifiants sans effet réel sur l’effort de guerre —, cette intuition s’est progressivement imposée au cœur de la jurisprudence américaine. Cinquante ans plus tard, dans l’arrêt Brandenburg v. Ohio (1969) (11), la Cour suprême finira par consacrer l’héritage d’Abrams en remplaçant l’ancien critère restrictif du « danger clair et présent » par celui du danger imminent d’une action illégale concrète (imminent lawless action), protégeant ainsi pleinement la contestation politique radicale tant qu’elle ne déclenche pas immédiatement la violence.

Quelle leçon fondamentale devons-nous tirer aujourd’hui de cette dissidence ? Parmi tous les enseignements possibles, il convient de privilégier celui qui unit indissociablement la parole libre et la démocratie. La démocratie représente cette forme politique unique par laquelle le peuple — c’est-à-dire tous les citoyens — s’impose comme auteur des choix publics, de la législation, de l’allocation des ressources et de tout ce qui affecte la vie commune. Or, la démocratie ne se réduit en rien au simple droit de remplacer périodiquement des dirigeants tous les quatre ou cinq ans. Être démocrate, c’est exercer un jugement critique continu sur les choix publics à accomplir.

Cette exigence nous ramène directement à la liberté de s’exprimer sans crainte de représailles, d’où qu’elles viennent — qu’il s’agisse de la contrainte étatique, de la censure privée exercée par les grands empires numériques et médiatiques, des injonctions du politiquement et moralement correct, ou encore du conformisme social qui étouffe la raison sous le poids de l’opinion dominante. Une démocratie qui se respecte protège la parole libre parce qu’elle se sait être un processus d’apprentissage collectif. En d’autres termes, elle fonctionne comme un mécanisme institutionnalisé de « falsification » politique : les lois, les gouvernements et les choix publics étant par définition imparfaits et faillibles, la société a structurellement besoin de la dissidence pour éprouver et rectifier ses propres décisions. Étouffer les voix discordantes sous le prétexte d’assainir l’espace public ou de modérer les débats revient dès lors à transformer la cité en une chambre d’écho stérile et à priver la démocratie de son ressort critique.

Pour conclure

Relire aujourd’hui l’opinion dissidente d’Oliver Wendell Holmes Jr. dans l’arrêt Abrams v. United States, ce n’est pas accomplir un pieux pèlerinage historique : c’est administré un remède nécessaire contre l’infantilisation juridique et morale de nos démocraties. La leçon de Holmes est sans appel : la liberté d’expression ne se mendie pas auprès de l’État au nom d’une tolérance condescendante, pas plus qu’elle ne se mesure à l’aune de sa convenance sociale ou de sa docilité morale. Elle est l’attribut irréductible d’un sujet de droit autonome qui refuse d’être traité comme un mineur sous tutelle.

Dès que le droit prétend trier le bon grain de l’ivraie dans l’espace public — sous prétexte de soigner les consciences, de prévenir le choc des idées ou de purifier le climat intellectuel —, il abdique sa fonction moderne pour renouer avec la vieille logique de la persécution : celle d’un pouvoir qui ne doute ni de ses prémisses ni de son droit à régenter les esprits. Or, une démocratie ne se décrète pas depuis le haut par la police du langage ; elle s’éprouve et se conquiert dans l’affrontement libre, parfois rude, des arguments. Si la Constitution est bien, comme l’affirmait Holmes, une expérimentation permanente à l’image de la vie même, alors le risque de la parole libre n’est pas un défaut à corriger, mais la condition même de notre maturité politique.

Il n’y a pas de démocratie sans sujets libres, et il n’y a pas de sujets libres là où la parole est mise en laisse. Défendre la libre expression aujourd’hui, c’est donc refuser sa domestication et réaffirmer, avec Holmes, que le pari risqué de la liberté demeure la seule voie digne d’une véritable démocratie.

NOTES

1. Bjarne Melkevik, « À l’heure de Facebook et des réseaux sociaux : lorsque l'opinion étouffe la raison », chronique sur le site Tolerance.ca, 21 juin 2026.

2. Abrams v. United States, 250 U.S. 616 (1919) (opinion dissidente du juge Oliver Wendell Holmes Jr.). Les traductions sont de nous!

3. Robert L. Willett, Russian Sideshow: America’s Undeclared War, 1918–1920, Washington, D.C., Brassey’s, 2003. Sur l’engagement du Canada, voir: Benjamin Isitt, De Victoria à Vladivostok : l’expédition de l’armée canadienne en Sibérie (1917-1919), Québec, Presses de l’Université Lava, 2019. Damien Wright, Churchill’s Secret War With Lenin: British and Commonwealth Military Intervention in the Russian Civil War, 1918–20, Warwick, Helion and Company, 2017.

4. Voir, Paul Avrich, « Mollie Steimer: An Anarchist Life », dans Anarchist Portraits, Princeton, Princeton University Press, 1988, p. 214-226.

4. Voir : Goldman, Emma, Ma Désillusion en Russie, Paris, 1925. Goldman, Emma, L’Agonie de la Révolution. Mes deux années en Russie (1920-1921), Paris, Les Nuits rouges, 2017. Berkman, Alexander, Le mythe bolchevik. Journal 1920-1922, préface de Miguel Abensour et Louis Janover, Paris, Klincksieck, 2017. Berkman, Alexander, La Rébellion de Kronstadt et autres textes, Paris, Éditions la Digitale, 2007. Berkman, Alexander (éd. et trad.), Letters from Russian Prisons, International Committee for Political Prisoners, New York / Londres, Albert & Charles Boni / C. W. Daniel, 1925.

5. Edwin Palmer Hoyt, The Palmer Raids, 1919-1920: An Attempt to Suppress Dissent, New York, Seabury Press, 1969. (Il n’y a aucun lien de parenté entre les Palmer.)

6. Robert K. Murray, Red Scare: A Study in National Hysteria, 1919–1920, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1955.

7. Schenck v. United States, 249 U.S. 47 (1919). (opinion de la Cour rédigée par le juge Oliver Wendell Holmes Jr., p. 48-53 ; la célèbre formule sur le cri « Au feu ! » dans un théâtre bondé figure à la p. 52).

8. Geoffrey R. Stone, Perilous Times: Free Speech in Wartime from the Sedition Act of 1798 to the War on Terrorism, New York, W. W. Norton & Company, 2004, p. 146-153 et p. 192-198 (sur Charles Schenek).

9. Debs v. United States, 249 U.S. 211 (1919). Sur l’affaire Debs, voir Nick Salvatore, Eugene V. Debs: Citizen and Socialist, Urbana, University of Illinois Press, 1982 (p. 291-306 sur le discours de Canton, le procès et la décision de la Cour suprême).

10. Brandenburg v. Ohio, 395 U.S. 444 (1969). « Les garanties constitutionnelles de la liberté d’expression et de la presse ne permettent pas à un État d’interdire ou de proscrire le plaidoyer en faveur du recours à la force ou de la violation de la loi, sauf lorsque ce plaidoyer vise à inciter ou à produire une action illégale imminente et est susceptible d’inciter ou de produire une telle action. » (p 447). Voir: Hans A. Linde, « “Clear and Present Danger” Reexamined: Dissonance in the Brandenburg Concerto », Stanford Law Review, vol. 22, n° 6, 1970, p. 1163-1186. Thomas Healy, The Great Dissent: How Oliver Wendell Holmes Changed His Mind — and Changed the History of Free Speech in America, New York, Metropolitan Books, 2013. Richard Polenberg, Fighting Faiths: The Abrams Case, the Supreme Court, and Free Speech, Ithaca, Cornell University Press, 1987.

Le 24 novembre 2026