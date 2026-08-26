La motion de solidarité avec le peuple palestinien adoptée le 24 août 2026 par le Conseil municipal de Montréal. Une brève réflexion sur la perte d'influence de la communauté juive

Malgré les amendements ajoutés à la motion, adoptée par le Conseil municipal de Montréal le 24 août 2026, je me réjouis de son adoption. Elle exprime officiellement notre solidarité avec un peuple que je souhaite voir vivre en paix dans un État indépendant aux côtés de l’État d’Israël. J’ai d’ailleurs soutenu sur ma page Facebook la motion originale déposée par Projet Montréal. Je suis en revanche attristé (mais pas étonné) de constater l’opposition exprimée par un organisme qui se dit représenter la communauté juive, le CIJA, qui s’est opposé à la motion et a recommandé de la rejeter. Attristé car cela reflète le déclin de la communauté juive au Québec et au Canada.

Tandis qu’Israël a représenté un idéal pour le monde, la montée de l’extrême droite dans ce pays a contribué de plus en plus à l’isolement des communautés juives dans le monde. Au Québec, au Canada, aux États-Unis et de plus en plus en France, les positions officielles des communautés juives sont défendues par des lobbies qui oeuvrent en coulisse auprès des médias et des pouvoirs publics. La mission d’un lobby, de tout lobby, on le sait, est de défendre les intérêts d’un groupe ou d’un pays quel que soit son gouvernement.

Le principal lobby israélien au Québec, je le rappelle, porte pour nom : le Centre consultatif des relations juives et israéliennes et il se déclare être « l'organisme officiel de la communauté juive organisée du Canada ». Il est mieux connu sous son acronyme anglais CIJA. La création du CIJA est un autre exemple de l’isolement des Juifs car, en associant la communauté juive à l’État d’Israël, dans le nom de l’organisme, on s’assure que les Juifs du Québec (et du Canada) s’identifient explicitement à l’État d’Israël, quel que soit le gouvernement à la tête de ce pays.

Plusieurs exemples illustrent cet isolement des Juifs.

Au Québec, notamment, des individus qui ne sont pas issus de la communauté juive prennent la parole pour défendre, promouvoir et expliquer les positions du lobby israélien et donc de la communauté juive aux médias ou aux pouvoirs publics, et ce avec l’appui quasi-officiel de personnalités juives, sinon du lobby lui-même. Souvent ces individus connaissent peu ou méconnaissent les enjeux concernant les communautés juives, mais ils profitent du conflit israélo-palestinien pour exacerber les tensions avec les communautés musulmanes. Cela se fait sur les ondes et dans des rubriques, sans que nos médias ne s’interrogent sur les motivations ou les compétences de ces intervenant.es.

L’isolement de la communauté juive s’illustre aussi par la controverse provoquée par l'exposition « Palestine déracinée : la Nakba au passé et au présent », inaugurée fin juin 2026 au Musée canadien pour les droits de la personne (CMDRP) à Winnipeg. Cette controverse passée totalement inaperçue dans les médias francophones concerne un Musée fondé par le milliardaire sioniste canadien, Israel « Izzy » Asper, décédé en 2003, qui a toujours soutenu les gouvernements israéliens de droite. L’exposition a été moult fois dénoncée par l’establishment de la communauté juive et le lobby, ce qui montre bien que son organisation a échappé aux dirigeants juifs et à leur version officielle touchant la reconnaissance du peuple palestinien et de ses souffrances. Que cette exposition ait lieu en 2026, malgré l’opposition systématique de l’establishment juif, est une autre illustration de la perte de son influence dans une ville dont l’identité a été historiquement profondément marquée par la présence juive. Winnipeg est de plus la plus grande ville juive du Canada derrière Vancouver, Toronto et bien sûr Montréal.

Il importe que les pouvoirs publics et nos médias au Québec fassent preuve de discernement dans le conflit israélo-palestinien et tiennent compte de l’évolution des mentalités juives, car le gouvernement d’extrême droite israélien a non seulement réussi à isoler les Juifs dans le monde et contribué à leur déclin, mais il a réussi aussi à les associer aux idéologies de droite. C’est ce dont de nombreux juifs se rendent compte, de plus en plus, en s’associant aux États-Unis à la gauche démocrate, comme l’a démontré l’élection de Zohran Mamdani à la mairie de New-York, agglomération reconnue pour être la plus grande ville juive dans le monde, en dehors d'Israël.

26 août 2026