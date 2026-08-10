… VOYEZ-VOUS ÇA…C’ÉTAIT DANS L’AIR DU TEMPS. Du 9 septembre au 29 novembre 2026 MICHEL CASAVANT, artiste peintre, expose ses oeuvres à la Galerie Les Chantiers

Michel Casavant présente une exposition de plus d’une quarantaine de tableaux de sa dernière production. Né à Tracy (Québec) en 1946, Michel Casavant est un peintre autodidacte. Il utilise une technique mixte : il construit et peint à la fois. Plusieurs expositions, collaborations de toutes sortes et expositions de groupe ont fait connaître l’oeuvre de Michel Casavant. Certaines de ses oeuvres font partie d’importantes collections privées au Canada, aux États-Unis et en Europe. D’autres figurent au Musée d’art contemporain de Montréal et au Musée d’art du Québec.

Vernissage : samedi 26 septembre 2026

14h 00

Centre des arts contemporains du Québec, 100 rue de la Reine, Sorel-Tracy, Québec

J3P 0S7

Du mercredi au dimanche de 11h00 à 15h30

450-743-2445

Mise en ligne le 10 août 2026