Jürgen Habermas. La voix de la raison communicationnelle et de la critique éclairée

Décédé en mas 2026, Habermas fut un homme de conviction, toujours engagé dans la vie publique, mettant sa pensée au service d'un monde meilleur et plus éclairé. Sa disparition creuse un vide dans les débats intellectuels, là où la philosophie habermasienne nous rappelle que la réflexion critique est indispensable à toute communauté qui souhaite se comprendre et progresser par l'élaboration d’une prise en compte collective. (1)

Lui rendre hommage, c'est réaffirmer l'urgence de ces exigences démocratiques qu'il a défendues sans relâche : l'écoute mutuelle et le dialogue constructif. Aujourd’hui, à une époque marquée par de profondes divisions idéologiques qui paralysent l'espace public, il est essentiel de comprendre que le débat éclairé, tel qu'il s'exerce dans un espace public ouvert et démocratique, représente notre rempart contre les pièges du sectarisme et du cynisme. Se replonger dans son œuvre monumentale, c'est rejeter toute complaisance intellectuelle et s'engager résolument à bâtir un avenir où le dialogue permet de construire des solutions collectives fondées sur la raison et la coopération sociale.

Un compagnon de réflexion irremplaçable

Pour moi, il n'était pas seulement un nom lointain dans l'histoire des idées. Il était bien plus : un interlocuteur précieux, un partenaire exigeant avec lequel chaque dialogue stimulait une exploration rigoureuse et profonde. Notre correspondance au fil des ans a illustré la richesse de ce lien unique, empreint d'une estime mutuelle constamment nourrie. Il possédait le don rare d'exprimer sa pensée avec une clarté telle qu'elle trouvait un écho puissant, même au sein des sphères publiques les plus complexes.

Alors même que nos démocraties sont confrontées à une crise du dialogue et du sens sans précédent, son décès laisse un vide immense. À l'heure du retour des extrémismes de gauche et de droite, du règne de la post-vérité et de la manipulation idéologique, son héritage philosophique apparaît plus que jamais comme un phare. Habermas a toujours défendu la raison et la liberté d'expression contre toutes les formes de fanatisme, d'obscurantisme et de mépris. C'est une conviction que je partage de tout cœur.

J’estime surtout qu’un espace public ouvert, critique et démocratique constitue, aujourd’hui encore, l'exigence première pour quiconque refuse de voir le débat politique se réduire à des invectives ou à des manipulations. Face aux marées du désabusement et de la post-vérité, il devient essentiel d’armer notre pensée critique. Cette sphère de discussion est le lieu unique où les citoyens peuvent exercer une analyse raisonnée du pouvoir et de l’État. C’est là que se garantit l’essentiel : une société qui s'oriente par une volonté collective et réfléchie, plutôt que d'être colonisée par de froids impératifs techniques, économiques ou idéologiques.

Une jeunesse marquée par l'après-guerre

Né le 18 juin 1929 à Düsseldorf, c’est dans la petite ville de Gummersbach que Jürgen Habermas a passé sa jeunesse. Il a grandi au sein d’une famille de la classe moyenne, entre un père directeur de la Chambre industrielle et commerciale et un grand-père pasteur protestant. Dès sa naissance, Habermas a dû faire face à un handicap physique : une fente labiale, ou « bec-de-lièvre », qui a nécessité de nombreuses interventions chirurgicales. Ce handicap limitait considérablement son élocution et sa capacité à communiquer avec autrui, le condamnant à l’incompréhension, la marginalisation et l'exclusion. Cette confrontation précoce à la dure réalité de l'isolement et ce traumatisme personnel sont devenus la matrice de son intérêt futur pour la communication, vécue comme l'élément central de la cohésion humaine et de l'intégration sociale.

Pour le jeune Habermas, alors âgé de 15 ans, le véritable séisme moral est survenu au lendemain de la capitulation de 1945. Comme la majorité des Allemands, Habermas a découvert l'indicible vérité du régime nazi à travers la presse, les documentaires, mais surtout le choc retentissant des révélations du procès de Nuremberg. Ce traumatisme moral a scellé à jamais son destin intellectuel. Il se définissait d'ailleurs plus tard comme un pur produit de la « rééducation » politique et morale américaine de l'après-guerre. Les leçons tirées du nazisme, l'impératif de normativité et le devoir de mémoire sont devenus dès lors les piliers de son engagement pour un enracinement authentique de la démocratie en Allemagne.

Les années de formation : entre appétit intellectuel et désillusion académique

Malgré cette prise de conscience morale, Habermas a quitté le lycée (Gymnasium) avec un esprit encore en marge de tout engagement politique. C’est par pur intérêt intellectuel qu'il s'est mis à fréquenter une petite librairie du Parti communiste local. Il y achetait des classiques marxistes, tout en gardant une distance critique face à leur dogmatisme. D'une soif d'apprendre insatiable, il lisait alors de manière foisonnante et éclectique, explorant sans méthode rigide les domaines les plus disparates du savoir humain.

Entre 1949 et 1954, Habermas a étudié aux universités de Göttingen, Zurich et Bonn, où il a suivi des cours de philosophie, de psychologie et d'histoire. Mais le monde universitaire le plongea rapidement dans une profonde désillusion. Il constata que nombre de ses professeurs avaient collaboré avec le régime nazi ou avaient été compromis par celui-ci, et que l'establishment universitaire allemand s'efforçait d'effacer de l'histoire les années 1933-1945. Ce silence collectif, qui interdisait tout examen critique du passé récent, l'indigna profondément. Il restait stupéfait face à des enseignants reprenant le cours ordinaire de leurs leçons, comme si de rien n'était.

Face à ce conformisme, il a tracé son propre chemin intellectuel en marge du cursus officiel. Il s'immergea dans l’existentialisme français, la littérature d'avant-garde et les arts alors jugés subversifs. C'est également durant ces années étudiantes qu'il a noué une amitié féconde avec Karl-Otto Apel, qui allait influencer profondément l'évolution de sa pensée.

En 1954, Habermas a soutenu sa thèse de doctorat (Ph.D), consacrée à la philosophie de Friedrich Schelling à l'Université de Bonn. Par ce travail, il s'est inscrit dans la tradition de l'idéalisme allemand, tout en jetant les bases d'une pensée profondément critique et tournée vers l'avenir.

Du journalisme à l’indépendance critique

De 1954 à 1956, Jürgen Habermas a exercé comme journaliste indépendant (pigiste), collaborant à divers grands médias pour gagner sa vie. Il a collaboré à plusieurs titres de presse, dont la Frankfurter Allgemeine Zeitung, le Handelsblatt et le Merkur. Ses articles abordaient des sujets variés, tels que les mutations du monde du travail, la critique d'art, l'industrie culturelle et la critique littéraire.

Parallèlement à cette immersion dans l'espace médiatique, ces années de transition marquent une intense maturation intellectuelle. Habermas se plonge alors dans le marxisme occidental à travers les œuvres de Karl Marx, d'Herbert Marcuse, de Georg Lukács et de Karl Korsch. Sa lecture de Karl Löwith l'initie à l'hégélianisme de gauche et lui fait découvrir la profondeur philosophique du jeune Marx, tandis que son exploration de l'œuvre de Sigmund Freud l'oriente vers la psychanalyse. C'est cet intérêt combiné pour la critique sociale et le freudisme qui va naturellement le rapprocher de l'École de Francfort.

Tout en assimilant ces influences majeures, Habermas a su préserver une solide indépendance critique, posant ainsi les jalons de sa propre trajectoire philosophique.

L'ancrage francfortois : une liberté intellectuelle sous tension

C’est en 1956 que Jürgen Habermas est entré officiellement en contact avec l’Institut de recherche sociale (Institut für Sozialforschung), cœur battant de ce que l'on nommera l'École de Francfort. La rigueur de ses premiers travaux critiques lui a valu une invitation de Theodor W. Adorno à rejoindre l’établissement en tant qu’assistant de recherche.

Cette immersion au cœur même de la première génération de l'École de Francfort s'est avérée à la fois stimulante et profondément conflictuelle. Si Adorno a rapidement perçu l’immense potentiel de son jeune collaborateur, Max Horkheimer, alors directeur de l'Institut, se montrait beaucoup plus réticent. Horkheimer a jugé ses positions politiques trop radicales et s'inquiétait de voir ce jeune chercheur bousculer la respectabilité universitaire que l'Institut s'efforçait de reconstruire dans l'Allemagne d'après-guerre.

Une véritable scission philosophique s'est dessinée, bien au-delà des simples querelles personnelles. Habermas s'est démarqué du pessimisme radical de ses mentors, qui affirmaient que la rationalité occidentale avait irrémédiablement succombé à l'aliénation et à la domination technologique. Pour lui, le projet des Lumières n'est pas mort ; il est simplement inachevé.

L'étudiant allemand, miroir de la démocratie moderne

Entre 1957 et 1960, il a également mené une vaste étude sociologique sur la participation et la conscience politique des étudiants allemands. Il s'est consacré pleinement à cette enquête, qui a été publiée ultérieurement. Il considérait l'engagement étudiant comme un indicateur essentiel de la vitalité démocratique du pays.

Pour Habermas, la conscience politique active ne saurait se réduire aux luttes de pouvoir ou à la politique partisane. Il a proposé une conception plus large de la démocratie, telle qu'elle se réalise au quotidien, par le biais du débat public et de la participation citoyenne. En dépassant le cadre des leviers purement étatiques, il a esquissé les contours d'une notion novatrice : la démocratie comme mode de vie moderne. Cette vision d'une démocratie vécue, structurée par le dialogue et l'engagement civique, a profondément influencé l'ensemble de son œuvre.

L'émancipation intellectuelle et l'impact de « L'Espace public »

Entre 1957 et 1961, Habermas a travaillé à sa thèse d’habilitation, étape cruciale et indispensable à l'obtention d'un poste de professeur en Allemagne.

Si Theodor W. Adorno en a été initialement le directeur de thèse, l'hostilité manifeste de Max Horkheimer à l'égard des travaux de Habermas a fait dérailler le processus. Évitant un rejet formel, Habermas a choisi de migrer vers l'Université de Marbourg. C'est là, sous la direction du professeur Wolfgang Abendroth, un politologue et historien marxiste non conformiste engagé dans les mouvements étudiants, qu'il a soutenu en 1961 sa thèse d'habilitation, « L’Espace public : archéologie de la publicité comme dimension constitutive de la société bourgeoise ».

L’ouvrage a fait sensation et allait être considéré comme révolutionnaire en sociologie politique. Il y met en lumière l'émergence, au XVIIIe siècle, d'un nouvel espace public de discussion, distinct de la sphère étatique et de la vie privée, où les citoyens pouvaient se réunir et user de leur raison. Les salons littéraires, les cafés et les premiers journaux préparaient ainsi le terrain pour un discours rationnel, capable de contraindre le pouvoir politique à se justifier devant l'opinion publique. En rompant avec les codes conventionnels de la recherche philosophique et historique, Habermas y déploie une méthode inédite, au croisement de la sociologie historique et de la philosophie critique.

Loin d'être une simple étude sur le passé, cette analyse historique se veut un miroir critique tendu à nos sociétés contemporaines. Habermas y décrit, avec une remarquable prescience, la dégradation de cet idéal d'espace public, progressivement colonisé par les impératifs commerciaux, l'industrie culturelle et la communication de masse. Il y constate que, trop souvent, le débat rationnel cède la place à la consommation passive d'informations et à la mise en scène du pouvoir. En théorisant cette dérive, il a posé les jalons de son combat futur : réhabiliter le discours civique pour faire de l'espace public le lieu souverain où chacun peut se forger une opinion critique face au pouvoir.

La carrière académique qui suit est à la fois brillante et agitée.

La première affectation universitaire de Habermas a été celle de Privatdozent (maître de conférences) à l'Université de Marbourg, de 1961 à 1962. Dès 1962, grâce au soutien d'intellectuels de renom tels que Hans-Georg Gadamer et Karl Löwith, il a été nommé professeur extraordinaire à l'Université de Heidelberg. L'attribution d'un tel statut à un si jeune chercheur était exceptionnelle, d'autant que la permanence de ce poste, exempt de toute limite de durée, lui offrait d'emblée une liberté académique précieuse.

Durant ses années à Heidelberg, Habermas s'est immergé profondément dans le pragmatisme américain, explorant les œuvres influentes de Charles Sanders Peirce, John Dewey et George Herbert Mead, qui allaient enrichir et transformer son approche de l'action sociale.

Le retour à Francfort et la tentation américaine

En 1964, soutenu par Adorno, Jürgen Habermas a fait un retour remarqué à l'Université de Francfort. Il a pris la chaire de philosophie et de sociologie, succédant à son ancien adversaire, Max Horkheimer. Ce remplacement institutionnel a consacré ce que l'histoire de la philosophie allait construire rétrospectivement comme l'avènement de la « deuxième génération » de l'École de Francfort, masquant sous une apparence de légitimité académique de profonds désaccords théoriques et politiques. Habermas est resté dans ce poste jusqu'en 1971.

Pourtant, le climat politique s'est tendu. Face à la dérive extrémiste d'une frange de la contestation des « années 68 », les relations de Habermas avec le milieu universitaire se sont envenimées. Usé par les conflits incessants avec les étudiants radicaux de Francfort, il a choisi de quitter l'université en 1971. Il rejoint alors le physicien Carl Friedrich von Weizsäcker pour prendre la codirection du tout nouvel Institut Max-Planck pour l'étude des conditions de vie du monde scientifico-technique à Starnberg, près de Munich. Ce cadre unique lui a offert le recul nécessaire pour formuler sa future œuvre majeure.

Le mandat d'Habermas à Starnberg s'est achevé dans une controverse aiguë, en profond désaccord avec la direction de la Société Max-Planck, qui tentait de dépolitiser l'établissement et d'étouffer la portée critique de ses recherches. En mai 1981, il a annoncé publiquement sa démission et a menacé de s’exiler aux États-Unis pour y poursuivre sa carrière. Cette annonce a choqué l'Allemagne intellectuelle, où le prestige scientifique était une question d'orgueil national. Après une période d'incertitude, son retour officiel à l'Université de Francfort au printemps 1983 a mis fin à la controverse, le ramenant au sein de la chaire universitaire qu'il avait quittée douze ans plus tôt.

L'apogée théorique et une retraite prolifique

Paradoxalement, la tempête professionnelle décrite a coïncidé avec l'apogée de la carrière intellectuelle de Habermas. En 1981, il a publié son œuvre majeure, La théorie de l'agir communicationnel, un livre qui l'a consacré comme l'un des penseurs incontournables de la philosophie contemporaine.

De 1983 à 1994, il a occupé la chaire de philosophie et de sociologie à Francfort, période durant laquelle son rayonnement intellectuel est devenu pleinement mondial. Pendant cette décennie, il a approfondi les implications pratiques et théoriques de ses travaux, animant des séminaires de pointe et ouvrant des chantiers de recherche ambitieux. Grâce à son influence, Francfort est devenue un véritable carrefour du débat contemporain, attirant des étudiants et des chercheurs du monde entier.

Lorsque Habermas est devenu professeur émérite en 1994, il ne s'est pas retiré de la scène intellectuelle. Au contraire, il a intensifié sa production théorique, a animé de prestigieux cycles d'enseignement aux États-Unis et a continué de renouveler sa pensée face aux mutations de la mondialisation, de la bioéthique et de l'avenir de l'intégration européenne.

L’engagement politique et l’espace public

En Allemagne, la renommée de Jürgen Habermas ne repose pas seulement sur l'érudition de ses écrits ou sur des débats confinés aux amphithéâtres universitaires. Pour ses compatriotes, il a incarné pendant plus de sept décennies la figure par excellence de l'intellectuel engagé, porteur d'une vision sociale-démocrate résolument attachée aux valeurs de l'État de droit et de la délibération démocratique.

Retracer l'ensemble des luttes qu'il a menées est un véritable défi tant elles sont nombreuses et variées. Qu'il s'agisse de ses positions pacifistes des années 1950, de son opposition aux missiles Pershing, de ses critiques acerbes du néo-conservatisme allemand, de ses mises en garde contre les dangers de l’eugénisme, ou encore de ses contributions majeures sur le « patriotisme constitutionnel » et le dialogue interreligieux, Habermas a marqué chaque décennie par la force de son engagement.

La première fois qu'il se fait vraiment entendre dans l'espace public, c'est en 1953. En réaction à la publication de l'Introduction à la métaphysique de Martin Heidegger – issu d'un cours de 1935 –, le jeune Habermas a critiqué les échos idéologiques du national-socialisme qui se retrouvaient dans ce livre. Sa critique s'attaquait tout autant au silence de l'Allemagne conservatrice sous Konrad Adenauer face aux atrocités du Troisième Reich. Face à une communauté intellectuelle qui peinait à faire face à ce lourd héritage, il a appelé à une profonde reconstruction morale et politique : pour Habermas, aucune démocratie authentique ne peut se construire sur le déni ou l'oubli du passé.

Cette quête de renouveau s'est intensifiée dans les années 1960. Habermas est alors devenu une source d'inspiration pour la jeunesse en révolte. En 1967, il s'est joint à Herbert Marcuse pour protester contre la guerre du Viêt Nam. Cependant, alors qu'il militait pour une réforme démocratique des institutions universitaires, il se prépara à affronter les dérives du mouvement étudiant. Habermas a rejeté fermement la violence de l'« action directe », n'hésitant pas à qualifier la stratégie de la frange radicale de « fascisme de gauche ». Soucieux de préserver l'État de droit, il soutenait que l'énergie de la contestation devait se manifester à travers un débat public et rationnel, plutôt que par des affrontements dogmatiques.

Les débats académiques et les querelles des intellectuels

Les controverses universitaires ont largement façonné la réputation internationale de Habermas. Dans ces joutes intellectuelles, sa rigueur argumentative a donné à plusieurs de ses débats une dimension historique. Trois confrontations majeures – portant respectivement sur le positivisme, l’herméneutique philosophique et la théorie des systèmes – se distinguent tant par leur profondeur conceptuelle que par leur résonance symbolique.

La « querelle du positivisme », amorcée dès les années 1960, est devenue un jalon historique majeur de la sociologie allemande. En réalité, il s’agissait d’une offensive commune menée à partir du rationalisme dialectique (défendu par Adorno et secondé par Habermas) contre la méthode du rationalisme critique de Karl Popper et Hans Albert — un courant qui, paradoxalement, se laisse difficilement cataloguer comme positiviste. Tout en affichant une fidélité sans faille à Adorno, Habermas y esquissait déjà sa propre trajectoire en liant le problème de la compréhension dans les sciences sociales à la question des valeurs collectives.

C’est en fait ici qu’apparaît pour la première fois le thème de l’émancipation à travers la critique sociale. À l'instar de la psychanalyse, la critique sociologique doit, à ses yeux, élucider le non-dit, débusquer la fausse conscience et l’aliénation afin de restaurer la rationalité d'une communication sociale perturbée. Dans le contexte des années 1960 et 1970, cette perspective d'un « intérêt émancipateur » a exercé une influence profonde sur l'évolution des sciences humaines.

Le débat des années 1970 autour de la philosophie herméneutique de Hans-Georg Gadamer s'inscrit dans la suite logique du précédent. L'inspiration initiale de Gadamer, ancrée dans la pensée heideggerienne, incitait Habermas à introduire une distance critique en mobilisant l'empirisme des sciences sociales comme correctif. Dans cette controverse, Habermas a apporté deux contributions cruciales : d'une part, l'argument selon lequel la compréhension d’un texte dépend de son inscription dans un contexte historique (exigeant une autoréflexion intersubjective et une conscience décentrée) ; d'autre part, l'insistance sur le fait que l’herméneutique doit s'adosser à un ancrage émancipateur, la liant directement à la critique de l’idéologie et de la société.

Le débat qui l'oppose au sociologue et juriste Niklas Luhmann, de la fin des années 1960 au milieu des années 1970, relève d'un tout autre ordre et atteint un niveau d’abstraction inégalé. L'enjeu n'est rien de moins que le statut de la notion de « système » dans les sciences de la société. Alors que Luhmann est disposé à tout soumettre à ce concept, Habermas manifeste un profond malaise. Pour lui, « la mort de l'homme » et l'effacement de l'agence humaine préconisés par Luhmann reviennent à vider les sciences humaines de leur substance, annihilant l'analyse des existences complexes et bloquant toute perspective de pratique émancipatrice ou démocratique.

En somme, ces grandes querelles intellectuelles révèlent une méthode de construction philosophique unique. Loin de s'opposer stérilement à ses illustres contemporains, Habermas a su lier leurs apports, acceptant de larges pans de leurs édifices théoriques pour les refondre à l'intérieur de son propre cadre argumentatif.

L'œuvre de jeunesse de Jürgen Habermas

Pour bien mesurer les contributions théoriques de Jürgen Habermas, celles-ci peuvent être divisées en trois grandes périodes : ses écrits de jeunesse (1954-1981), la formulation de l’agir communicationnel (1981-2001) et sa pensée tardive (2001-2026).

Durant les premières décennies paraissent des titres d'une importance capitale : Théorie et pratique (1963), Connaissance et intérêt (1968), La technique et la science comme « idéologie » (1968), ou encore Profils philosophiques et politiques (1971). Tous ces livres sont en réalité des recueils d’articles et d'essais. Les cercles sociologiques se sont enflammés et c’est au cours de ces années fertiles qu’Habermas a acquis sa stature de théoricien de référence pour les sciences sociales.

Pourtant, l'œuvre clef de cette première période reste, comme nous l’avons mentionné, son étude sur L'Espace public (publié en allemand en 1962 et traduit en français en 1978). Il s'agit d'une première théorisation de l’espace public comme lieu de communication et de rencontre, où des personnes privées se rassemblent pour former un public et débattre librement des affaires politiques et de l’intérêt commun. Les interrogations fondamentales qu'il y introduit ont nourri ses recherches pendant les deux décennies suivantes, l'amenant à approfondir et à reformuler son intuition initiale jusqu'à l'aboutissement, en 1981, de sa Théorie de l’agir communicationnel.

La théorie de l’agir communicationnel

Publiée en 1981, La théorie de l'agir communicationnel constitue le grand œuvre et l’aboutissement de la pensée de Jürgen Habermas. Cet ouvrage majeur se divise en deux volumes : le premier, Rationalité de l’agir et rationalisation de la société, et le second, Pour une critique de la raison fonctionnaliste. Mais qu’entend-on réellement par cet agir centré sur le langage ?

Tout d'abord, cette théorie adopte une approche résolument pragmatique. Plutôt que de se limiter à une analyse purement structurelle ou analytique du langage, Habermas se concentre sur les acteurs sociaux qui interagissent de manière concrète. En s'éloignant du solipsisme cartésien, il affirme que toute compréhension mutuelle se forge au cœur même des pratiques langagières. Selon lui, il n'existe pas de connaissance première ni de fondement ultime – qu'il s'agisse d'a priori métaphysiques ou de principes transcendants – qui puisse revendiquer l'universalité sans tomber dans le dogmatisme. Ainsi, la validité de toute proposition langagière repose sur son partage intersubjectif, c'est-à-dire sur son acceptabilité par les individus réels engagés dans la communication ; sinon, l'entente est vouée à l'échec.

Ensuite, la théorie de l’agir communicationnel repose sur une vision pluraliste de la rationalité. À travers l'analyse des actes de langage, Habermas met en lumière la coexistence de quatre grands modèles d’agir : 1. L’agir téléologique (ou stratégique), où un acteur vise à atteindre ses propres objectifs en intervenant sur le monde objectif ou en influençant autrui. 2. L’agir régulé par des normes, qui reflète l'inscription de l'acteur dans un monde social régi par des valeurs et des attentes partagées.3. L’agir dramaturgique, par lequel un sujet met en scène sa propre subjectivité devant un public pour exprimer sa sincérité. 4. L’agir communicationnel, qui englobe ces différentes dimensions et se distingue par sa quête incessante d’une intercompréhension. À première vue, ces modèles semblent équivalents, mais Habermas souligne que l’agir communicationnel bénéficie d'une antériorité pratique : il s'inscrit dans l'usage ordinaire de la parole, tandis que les approches stratégiques ou dramaturgiques n'en sont que des dérivations qui présupposent, pour fonctionner, cette orientation première vers l’entente.

En fin de compte, cette théorie se présente comme une lentille critique à travers laquelle examiner notre monde contemporain. Habermas cherche à dépasser le cadre traditionnel de la philosophie du sujet, hérité du rationalisme cartésien. Plutôt que d’accepter cette vision ou de céder au rejet postmoderne de la raison initié par Nietzsche, il défend l’idée que le projet de la modernité n'a pas encore épuisé sa force historique et reste porteur d’un horizon d'émancipation. Pour lui, préserver les promesses de cette même modernité nécessite un passage vers un paradigme communicationnel basé sur le dialogue intersubjectif.

Ce faisant, la théorie de l’agir communicationnel revitalise le projet moderne en plaçant l’intersubjectivité linguistique au cœur des interactions humaines. Par la valorisation de l’argumentation rationnelle et la recherche du « meilleur argument », elle fournit un cadre conceptuel rigoureux pour la pensée critique. Cette approche permet de diagnostiquer les pathologies des sociétés contemporaines afin de guider l’action collective vers l’émancipation, l'entente démocratique et l'autodétermination collective.

Mettre à l'épreuve l'agir communicationnel : éthique, droit et politique délibérative

Suite à ce tournant théorique de 1981, Jürgen Habermas passe d'une phase de conceptualisation à une approche de validation philosophique. Son travail se développe alors concrètement à travers trois grands cycles d’études : l’éthique, le droit et la politique délibérative.

Le premier cycle, qui débute au début des années 1980, teste la rationalité communicationnelle à travers les prismes de l’éthique et de la morale. Ce travail aboutit à deux ouvrages majeurs : Morale et communication (1983) et De l’éthique de la discussion (1991). C’est dans ce contexte qu’a lieu sa célèbre confrontation, en 1995, avec John Rawls, que nous avons examiné dans l’ouvrage Rawls ou Habermas. Une question de philosophie du droit (2002) (2).

Le deuxième cycle, consacré au droit, atteint son sommet en 1992 avec la publication de Faktizität und Geltung: Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaats, traduit en français sous le titre Droit et démocratie : Entre faits et normes (1997). Considéré comme l'un de ses travaux les plus aboutis, cet ouvrage appréhende le droit comme le prolongement nécessaire de l’agir communicationnel. Habermas y soutient que la légitimité des lois ne dépend d’aucune autorité transcendante, mais de la qualité délibérative des procédures démocratiques qui président à leur adoption.

Ce prolongement théorique ouvre la voie au troisième cycle de réflexions, centré sur la politique délibérative. Face aux modèles traditionnels, dominés par les courants libéraux ou républicains, Habermas propose une approche alternative : une démocratie procédurale animée par la participation active et ascendante des citoyens. Pour lui, cette démocratie délibérative ne se réduit pas à un simple décompte des votes, mais s'accomplit dans un processus de discussion publique où la légitimité des décisions politiques repose sur la force des arguments échangés.

Les fondements épistémologiques : la primauté du droit

Cette évolution, organisée autour de cycles successifs, souligne l'importance cruciale de la Théorie de l’agir communicationnel, qui constitue le pivot de ses développements futurs.

Cependant, il est essentiel d'apporter une mise en garde méthodologique dans le contexte intellectuel francophone. Une tendance regrettable consiste à traiter les travaux juridiques de Habermas à travers le prisme déformant de ses écrits sur l’éthique et la morale, une dérive souvent influencée par des biais positivistes. Cette simplification hâtive entraîne de sérieuses incompréhensions théoriques. C'est pourquoi toute l'analyse du droit habermasien doit d'abord se concentrer sur les fondements pragmatiques de l'agir communicationnel, permettant d'immuniser le droit contre toute surcharge éthico-morale.

Armistice avec la religion

Issu d’un milieu protestant, mais agnostique à l’âge adulte, Habermas a opéré un pivotement thématique majeur le 14 octobre 2001. Lors de sa conférence Foi et savoir, prononcée un mois après les attentats du 11 septembre (3), il a plaidé pour que la religion et la raison ne soient plus saisies comme des forces antagonistes, mais comme deux dimensions légitimes de la modernité.

Il en résulte une redéfinition de la sécularisation : elle ne doit plus s'incarner dans une idéologie d'État visant à éliminer la conscience croyante, un tel réductionnisme se transformant inévitablement en une logique d'oppression. Au sein d'une société « post-séculière », c'est la raison plurielle des citoyens qui légitime la neutralité de l'État. L'appareil étatique doit alors maintenir une stricte égalité de distance envers les différentes visions du monde, sous peine de porter atteinte à l’autonomie des forces démocratiques.

Sur le plan philosophique, Habermas refuse la naturalisation de l’esprit défendue par la conceptualité extensionnelle de la neurophysiologie ou de l’évolutionnisme. Selon lui, ce scientisme outrepasse ses bornes logiques et désocialise complètement l’auto-compréhension de l'humain. Face à ce vide normatif, au lieu d'envisager la religion comme un vestige négatif voué à disparaître avec le progrès technique, il convient de concevoir les traditions religieuses comme un réservoir de normativité indispensable pour approfondir la modernité.

Trois livres clefs retracent cet armistice philosophique : Entre naturalisme et religion (2008), Raison et religion : la dialectique de la sécularisation (dialogue avec Joseph Ratzinger, le pape Benoît XVI, 2010), et Religion and Rationality: Essays on Reason, God and Modernity (recueil publié par Eduardo Mendieta en 2002) (4).

Habermas et « Aussi une histoire de la philosophie »

Dans le prolongement direct de ses écrits sur l’armistice avec la religion, Jürgen Habermas publie son ultime monument théorique : Auch eine Geschichte der Philosophie (2019), traduit en français sous les titres Une histoire de la philosophie. Tome 1 : La constellation occidentale de la foi et du savoir (2021) et Tome 2 : Liberté rationnelle : Traces des discours sur la foi et le savoir (2023).

Cet ouvrage magistral se déploie comme une défense rigoureuse de la rationalité des Lumières, mais en y intégrant ce qu'une certaine modernité radicale avait cru pouvoir exclure : l’apport historique de la tradition religieuse à la constitution de la raison, et plus spécifiquement le christianisme en tant qu’incubateur philosophique. L'auteur montre ainsi comment les concepts clefs de la liberté moderne sont nés d'une osmose sémantique entre la philosophie grecque et la foi biblique. Ce parti pris généalogique laisse toutefois de côté le troisième pilier de l'Occident : Rome. Pour un théoricien si attentif aux structures juridiques, l'omission du droit romain et de l'espace public républicain constitue une impasse surprenante dans sa reconstruction historique.

Habermas introduit une clef conceptuelle luthérienne pour déchiffrer le rôle de la foi dans la modernité. Il accorde une place majeure à la rupture nominaliste du Moyen Âge tardif, initiée par Guillaume d’Ockham (1285-1347), ainsi qu’à la Réforme de Martin Luther (1483-1546). Le nominalisme d’Ockham affirme déjà que la raison humaine est structurellement incapable de prouver les vérités de la foi, telles que l’existence de Dieu ou l’immortalité de l’âme. Luther pousse cette intuition à son paroxysme : puisque la raison ne concourt pas au salut, seule compte la Révélation divine, fondant ainsi le principe protestant du Sola Scriptura (l’Écriture seule). En individualisant la foi et en séparant le domaine de la grâce divine du monde terrestre, la Réforme luthérienne a, de manière contingente, précipité la déconnexion institutionnelle entre l'Église et l'État. Cette reconfiguration a paradoxalement libéré l'autonomie de la science, de la philosophie et de la théologie. C'est ce pivotement protestant qui devient, dans l'analyse d'Habermas, l'outil pour ressaisir la tension historique entre foi et rationalité.

Dès lors, Habermas affirme que la société moderne ne peut pas simplement occulter son héritage religieux. Il redoute qu’une rationalité purement économique ou technocratique ne finisse par assécher la solidarité humaine et par épuiser le potentiel de sens de notre modernité. Selon lui, le christianisme conserve un « réservoir sémantique » d'idées morales et de concepts de justice dont la philosophie contemporaine a encore un besoin vital pour irriguer la vie délibérative.

Ainsi, pour Habermas, la pensée postmétaphysique — laïque et scientifique — n'a pas détruit les contenus du christianisme : elle en a assimilé et traduit les intuitions dans un langage universel. Les concepts phares de notre époque, tels que l'autonomie individuelle, le libre arbitre, l'égale dignité et la responsabilité morale, découlent directement de la sécularisation de l'idée théologique de l'homme créé à l'image de Dieu. La philosophie moderne a sécularisé ces concepts pour les rendre accessibles à tous. Cette trajectoire a inauguré un processus d’apprentissage mutuel où la raison séculière et la foi s'éduquent réciproquement.

Cet apprentissage exige un effort des deux côtés. Le christianisme a dû apprendre à accepter le pluralisme, l'autonomie des sciences et la neutralité de l'État. En retour, la société profane doit s'efforcer de métamorphoser les intuitions religieuses en principes universels de solidarité citoyenne et de droits humains. Habermas insiste sur le fait que la modernité n'a pas inventé ses exigences morales à partir de rien : elle a réalisé un travail de généalogie rigoureuse où le concept théologique s'est sublimé en dignité humaine universelle, traduisant ainsi les préceptes religieux en principes post-séculiers.

Habermas, à l’avenir

Habermas nous manque déjà. Sa disparition marque la fin d’une époque, celle de l’intellectuel engagé, figure critique irremplaçable et modèle d'honnêteté intellectuelle alliant rigueur factuelle et rationalité inébranlable. Loin d’être un savant reclus dans sa tour d’ivoire, celui que l'on appelait le « Hegel de la République fédérale » était à la fois un érudit éclairé et un citoyen actif, soumettant sans relâche la théorie critique à l’examen des faits et de la vérité empirique. Son départ ne doit pas être vécu comme un adieu à ses idées. Son œuvre nous impose une responsabilité urgente : puiser dans sa rectitude pour devenir, à notre tour, des défenseurs résolus de la raison. Dans un monde saturé de post-vérités et de désinformation, les idéaux de Habermas se dressent comme des digues indispensables contre les vagues réactionnaires et dogmatiques, qu’elles proviennent des radicalismes de gauche ou de droite. Il nous revient désormais d’assumer cette relève. Ce devoir d’héritage exige le rejet du cynisme postmoderne qui réduit la vérité à un simple outil de manipulation. Honorer Jürgen Habermas demande un courage constant : celui de maintenir le dialogue, même avec ceux que nous combattons sur le plan des idées. En opposant une analyse raisonnée aux manipulations, nous pouvons faire de la parole libre le rempart de nos démocraties.

Bien que notre compagnon de route soit désormais silencieux, son écho résonne encore au cœur de cet espace public qu’il a défendu avec tant de passion.

NOTES

Afin d'alléger l'appareil de notes, nous nous appuyons sur notre livre Habermas, légalité et légitimité, Québec, Presses de l’Université Laval, 2012. Ce livre omnibus regroupant : Droit et agir communicationnel : Penser avec Habermas (Paris, 2012), Rawls ou Habermas : une question de philosophie du droit (Québec, 2002), Habermas, droit et démocratie délibérative (Québec, 2010). Bjarne Melkevik, Rawls ou Habermas : une question de philosophie du droit. Québec, Presses de l’Université Laval, 2002. Ce livre a été traduit en langue espagnole (2006 ), en langue roumaine (2003) et arabe (2026). Voir, nos articles sur le site Tolérance.ca : « Souviens-toi du 11 septembre 2001. La terreur, le monde et l'homme », « Le fanatisme radical : le terrorisme, une négation de l'humanité », « Le "ponce-pilatisme" contemporain et le terrorisme ». Voir, également : « Fameux comme Érostrate : comprendre notre temps », qui explore la psychologie destructionniste derrière la violence moderne. Jürgen Habermas, Religion and Rationality: Essays on Reason, God and Modernity, sous la direction d’Eduardo Mendieta, London, Polity Press, 2002. Le théologien Eduardo Mendieta ressemble ici les essais de Habermas écrits entre les années 1980 et 2000, où il examine et dialogue avec la pensée judéo-chrétienne (Walter Benjamin, Gershom Scholem, Johann Baptist Metz). L’ouvrage inclut un entretien exclusif où Habermas réfléchit sur la théodicée (la souffrance humaine) et sur le rôle civique du langage religieux.

18 juillet 2026