Léonard Cohen, 28, rue Vallières, Plateau Mont-Royal, Montréal

Mon amoureuse et moi, nous sommes passés devant la maison de Léonard Cohen, située au 28 rue Vallières, face au Parc du Portugal sur le Plateau-Mont-Royal. On remarquera que des petites pierres ont été déposées sur une des marches de l’escalier devant la porte d’entrée. Comme on le sait, dans les cimetières juifs, on dépose une pierre sur la tombe du défunt pour honorer sa mémoire et indiquer qu’on est venu lui rendre visite. C’est pourquoi j’ai déposé aussi ma petite pierre. Cela est très courant chez les Juifs, particulièrement chez les Achkenazes, mais maintenant aussi chez les Sépharades.

Selon plusieurs biographies, Cohen aurait acquis cette maison dans les années 1970. Il y aurait vécu lors de ses séjours à Montréal et elle continuait de l’inspirer lorsqu’il composait ses chansons. Elle serait toujours la propriété des membres de sa famille, sans doute de son fils Adam. Ne serait-il pas approprié qu’une plaque commémorative y soit posée indiquant qu’elle fut la demeure de notre légendaire poète et chanteur québécois ? C’est une suggestion que l’on pourrait transmettre à notre Commission de toponymie du Québec.

Un coin de rue plus loin se trouve la rue Marie-Anne – une coïncidence ?Comment ne pas penser à sa chanson So long Marianne ? Serait-ce vraiment une coincidence ? Le hasard n’est pas juif, dit-on, chez les juifs (mon autre famille). Sait-on aussi que Cohen a chanté La Manic, la chanson de Georges Dor, un autre chantre de ma grande famille (j’ai l’impression d’appartenir à une famille nombreuse – excusez mon lyrisme aujourd’hui – merci Léonard, merci Georges - toi aussi tu as un si beau patronyme.) Écoutez la Manic par Léonard Cohen, en cliquant sur la vidéo ci-dessous :

Lien à la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=o7aehieCHKg

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8 juillet 2026