Gaza. Le Canada, la France et le Royaume-Uni demandent à Israël d’arrêter ses opérations militaires à Gaza

« Nous nous opposons fermement à l’élargissement des opérations militaires menées par Israël à Gaza. La souffrance humaine qui y est constatée est intolérable. Hier, Israël a annoncé qu’il laissera entrer une quantité minimale de vivres à Gaza, ce qui est nettement insuffisant. Nous demandons au gouvernement d’Israël d’arrêter ses opérations militaires à Gaza et d’autoriser immédiatement l’acheminement de l’aide humanitaire à Gaza. Israël doit notamment collaborer avec les Nations Unies pour assurer la reprise de l’acheminement de l’aide conformément aux principes humanitaires. Nous demandons aussi au Hamas de libérer immédiatement les derniers otages qu’il retient si cruellement depuis le 7 octobre 2023.

« Le refus du gouvernement d’Israël d’autoriser l’accès d’une aide humanitaire essentielle à la population civile est inacceptable et risque d’enfreindre le droit international humanitaire. En outre, nous condamnons le discours odieux tenu récemment par des membres du gouvernement d’Israël, selon lesquels le désespoir des civils face à la destruction de Gaza les incitera à se déplacer. Le déplacement forcé permanent est une violation du droit international humanitaire.

« Israël a été la cible d’un horrible attentat le 7 octobre. Nous avons toujours soutenu le droit d’Israël de défendre ses citoyens contre le terrorisme. Cependant, cette escalade est tout à fait disproportionnée.

« Nous ne resterons pas les bras croisés devant ces actes honteux du gouvernement Netanyahu. Si Israël ne met pas fin à cette nouvelle offensive militaire et ne lève pas les restrictions entourant l’aide humanitaire, nous prendrons d’autres mesures concrètes.

« Nous nous opposons également à toute tentative d’expansion des colonies en Cisjordanie. Israël doit mettre fin à l’implantation de colonies, lesquelles sont illégales et compromettent la viabilité d’un État palestinien ainsi que la sécurité des Israéliens et des Palestiniens. Nous n’hésiterons pas à prendre d’autres mesures, y compris des sanctions ciblées.

« Nous soutenons fermement les efforts déployés par les États-Unis, le Qatar et l’Égypte pour instaurer un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Un cessez-le-feu, la libération de tous les otages restants et une solution politique à long terme constituent les meilleurs moyens de mettre fin à l’agonie des otages et de leurs familles, d’alléger les souffrances des civils à Gaza, de mettre fin à la mainmise du Hamas sur Gaza et d’ouvrir la voie à une solution à deux États, conformément aux objectifs de la conférence du 18 juin coprésidée par l’Arabie saoudite et la France à New York. Il faut que ces négociations soient fructueuses. Nous devons tous travailler à la mise en œuvre d’une solution à deux États, qui constitue le seul moyen d’instaurer la paix et la sécurité durables que méritent les Israéliens et les Palestiniens et d’assurer la stabilité à long terme de la région.

« Nous poursuivrons notre collaboration avec l’Autorité palestinienne, des partenaires régionaux, Israël et les États-Unis afin de parvenir à un consensus sur les dispositions à prendre concernant l’avenir de Gaza, en nous appuyant sur le plan arabe. Nous affirmons le rôle important que jouera la Conférence de haut niveau sur la solution à deux États, qui se tiendra aux Nations Unies en juin, dans l’établissement d’un consensus international autour de cet objectif. Nous sommes déterminés à reconnaître un État palestinien dans le cadre de la recherche d’une solution à deux États et sommes prêts à collaborer avec d’autres parties à cette fin. »

Source : Déclaration commune

19 mai 2025