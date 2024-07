Convention des Républicains. Le président des Teamsters, l'un des plus grands syndicats américains, fustige les multinationales

Sean O’Brien, le président des Teamsters est l’homme qui a volé la vedette lors de la première soirée de la Convention des Républicains à Milwaukee, ce 15 juillet 2024. Son discours de plus de 20 minutes a été diffusé sur tous les réseaux de TV américains. Les Teamsters est un des plus grands syndicats américains (1 million, 500.00 membres).

O'Briena a défendu les travailleurs américains et dénoncé vigoureusement les grosses multinationales américaines tels qu’Amazon, qui nuisent aux organisations syndicales et exploitent les travailleurs. Certains journalistes se sont même demandé s’ils ne s’était pas trompé de parti politique ! Voici de quoi booster la campagne de Donald Trump, face à un Biden à la démarche hésitante et un Parti démocrate stagnant. Il faut écouter la force de ce discours.

https://www.youtube.com/watch?v=GbfJa963U_0

16 juillet 2024