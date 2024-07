Les leaders juifs et la mouvance « équité, diversité, inclusion » au Canada

Lors de ce premier tour des législatives qui viennent de se dérouler en France, de nombreux leaders et intellectuels juifs français ont affiché publiquement leur soutien au parti de Marine Le Pen, formation que les élites françaises ont toujours qualifiée - et continue de qualifier - d’extrême droite. Or, c’est en rejetant toute forme de critique d’Israël que les Juifs sont aujourd’hui contraints de réhabiliter et d’endosser l’extrême droite en France.

Comme on le sait, l’establishment de la communauté juive au Canada, comme en France, a tenté de disqualifier toute remise en question des politiques de droite du gouvernement de Benjamin Netanyahu en la taxant d’antisémite.

Défenseurs de « l’équité, de la diversité et de l’inclusion », qui sont les mots d’ordre de la nouvelle idéologie multiculturaliste canadienne et américaine, les Juifs du Canada et du Québec s’opposaient ainsi becs et ongles, au nom de cette doctrine, à la laïcité québécoise, caractérisée comme raciste par plusieurs leaders juifs. On sait qu’en dépit d’une forte campagne d’opposition de la communauté juive, le gouvernement du Québec a déposé à l’Assemblée nationale du Québec la Loi sur la laïcité de l'État, qui fut adoptée en 2019, avec le soutien d’une forte majorité de Québécois francophones.

La mouvance « équité, diversité, inclusion » a par contre adopté une tangente anti-apartheid et anticolonialiste en prenant pour cible l’État d’Israël et de nombreuses nominations, issues de cette sphère d’influence, furent annoncées par les différents paliers gouvernementaux du Canada.

En réaction, le leadership juif canadien s’est empressé de dénoncer, notamment en 2020, la nomination par la Ville de Montréal de Bochra Manaï au poste de commissaire à la lutte au racisme et aux discriminations systémiques, sans obtenir sa démission. Le CIJA, le lobby pro-israélien, reprochait à Mme Manaï son « silence et (son) inaction … après les actes haineux, antisémites, qui ont été posés dans les dernières semaines à Montréal » dont des « cocktails Molotov lancés sur des institutions juives et des balles tirées sur des écoles juives ». Le CIJA ajoutait que « la commissaire à la lutte contre le racisme (aurait) en outre partagé en ligne des contenus de groupes qui ont célébré le massacre du 7 octobre ».

Il s’avère que Mme Bochra Manaï s’était fait connaître du grand public, un an avant sa nomination, en tant que porte-parole du Conseil national des musulmans canadiens (CNMC) qui contestait au niveau judiciaire la Loi sur la laïcité adoptée par l’Assemblée nationale du Québec, une législation que des leaders juifs, eux-mêmes, dénonçaient.

La dernière nomination, également issue de la mouvance « équité, diversité, inclusion », qui soulève l’ire de l’establishment juif du Canada est celle de Birju Dattani, nommé à la présidence de la Commission canadienne des droits de la personne, par le ministre fédéral de la Justice, Arif Virani. On reproche entre autres à M. Dattani, d’avoir propagé des propos antisémites et d’avoir participé en 2012 à Londres à une manifestation devant l’ambassade d’Israël où les manifestants scandaient « le sionisme, c’est du terrorisme ». Il aurait aussi partagé des articles comparant Israël à l’Allemagne nazie.

Autrefois proches des milieux de gauche, les leaders juifs en soutenant inconditionnellement les politiques de droite du gouvernement israélien semblent désemparés par les changements survenus ces dernières années autant en Europe qu’en Amérique du Nord.

Ardents défenseurs des droits humains, les Juifs ont été des précurseurs dans la lutte des droits civiques aux États-Unis. Il fut un temps aussi où ils défendaient les droits des Canadiens français au niveau pancanadien. Les Juifs ont une histoire peu connue au Québec en ce qui touche leur engagement dans les mouvements progressistes. Au niveau fédéral, des Juifs furent engagés au Nouveau parti démocratique (NPD), comme David Lewis, qui dirigea le NPD dans les années 1970 et fustigeaient les profits exorbitants des mutinationales, ou comme Dave Barret, qui fut premier ministre de la Colombie britannique. Aux États-Unis, ils furent des supporters du Parti démocrate, comme l’infatigable critique des politiques israéliennes, le sénateur Bernie Sanders qui se présenta aux primaires du Parti démocrate en 2016.

En soutenant de manière inconditionnelle Israël et en censurant toute forme de critique des politiques israéliennes provenant même de personnalités juives, les establishments juifs d’Occident ont perdu les appuis des milieux politiques auxquels autrefois ils s’étaient identifiés. Désemparés, les leaders juifs ne semblent pas apprendre de leurs erreurs. C’est leur crédibilité qui est aujourd’hui remise en question.

1 juillet 2024