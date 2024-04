M. René Lévesque m'a fait l'honneur de me citer lors d'un de ses premiers discours à la Communauté juive du Québec - Écoutez

Dès son arrivée au pouvoir en 1976, M. René Lévesque avait multiplié ses contacts avec la Communauté juive du Québec. Je venais de publier mon essai Mythe et images du Juif au Québec et je recevais de nombreuses invitations pour exprimer mon point de vue sur les nouveaux rapports intercommunautaires que l’arrivée au pouvoir du Parti Québécois exigeait.

Je publiais plusieurs articles sur le sujet dans The Gazette et au Devoir et je fus invité par David Levine, alors conseiller politique au Cabinet de Bernard Landry, à participer aux travaux du Comité consultatif sur les anglophones et les Juifs, qui était attaché au Bureau du Premier ministre et auquel siégeaient Evelyne Dumas, Daniel Latouche, Henry Milner, notamment.

J'étais invité auprès de nombreuses synagogues où je tentais d'expliquer le rôle marquant que représentait l'arrivée au pouvoir du Parti Québecois dans la conscience collective des Québécois. Je fus invité aussi au Centre Saidye-Bronfman. C'est à cette conférence que faisait référence M. Lévesque dans l'extrait ci-dessous.

Il s'agit d’un de ces premiers discours à la communauté juive de Montréal, discours qu'il prononça le 29 janvier 1979 à la Synagogue Hevra-Kadisha B’nai Jacob de Montréal et auquel j’assistai dans l’auditoire. Je fus ému, et honoré bien sûr, de l’entendre me nommer en citant l’extrait de ma conférence prononcée au Centre Saidye-Bronfman. Écoutez :

La salle était bondée; à l'extérieur de la synagogue, des manifestants qui prétendaient défendre la communauté juive anglophone, exprimaient bruyamment leur opposition à Lévesque et à ses politiques linguistiques.

À la fin de l’allocution de Lévesque, des leaders de la communauté juive s'étaient levés spontanément pour entonner l'hymne national canadien, le O Canada...

On imagine ce que M. Lévesque ait pu ressentir. Soutenir, comme certains auteurs le font aujourd'hui, que les rapports entre Lévesque et les Juifs du Québec étaient harmonieux contribue à falsifier l'histoire.

Le 7 avril 2024