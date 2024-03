Le groupe Hey Major dévoile “Le Comble”. Un nouvel extrait et un clip avec la participation du comédien Denis Trudel

Sherbrooke, Québec, le 15 mars 2024 - Le groupe Hey Major fait un retour en force avec l’extrait Le comble sur les plateformes. Une chanson criante de vérité qui témoigne des sentiments de colère et de vulnérabilité qu’un artiste traverse, contre son gré, dans une industrie parfois sans pitié… Avec ce nouvel extrait, les frères Mickaël et Raphaël Fortin font un retour en français, plus puissant et plus énergique que jamais. Pourquoi? Parce qu’ils ont repris le contrôle de leur destin.

Un invité de marque



Le groupe nous réserve une belle surprise en présentant un nouveau clip sur toutes les plateformes! Réalisé par Édouard Gingras, le vidéoclip met en scène des situations tendues entre les artistes et leur gérant dont le rôle est incarné par le comédien Denis Trudel.



L’extrait Le comble est maintenant disponible sur toutes les plateformes d’écoute.

À propos - Hey Major

Hey Major est formé par les deux frères multi-instrumentistes Mickaël et Raphaël Fortin. La chimie et l'histoire entre eux s’entendent dès la première note, avec des sonorités rappelant les belles années de David Bowie et d’une pop britannique déjantée. En mai 2015, le groupe remporte le concours Searchlight de la CBC en tant que "Best New Canadian Artist" et a été promu sur NPR Music, BBC Radio 1 et CBC Music. Désormais, Hey Major souhaite surtout s’exprimer en français, sa langue maternelle, mais laissera tout de même libre cours à sa créativité dans le futur sur le choix de la langue dans leurs chansons. Les deux frères sont prêts -plus que jamais- à défoncer des portes et à crier leur identité aux quatre coins du monde.