Soirée hommage à Marcelle Ferron, le 29 janvier 2024

Les Amis de la place Marcelle-Ferron, avec le soutien de la famille, annoncent une Soirée hommage, sous le parrainage de Mireille Deyglun et Sébastien Ricard, le 29 janvier prochain au Théâtre Outremont pour lancer les activités du 100e anniversaire de naissance de Marcelle Ferron (1924-2001), une artiste au parcours d’exception.

Seule femme peintre signataire du Refus global en 1948, pionnière de l’art abstrait au Québec, première artiste à recevoir le prix Paul-Émile-Borduas (1983), Marcelle Ferron a été désignée « personnage historique » le 9 août dernier par le ministère de la Culture et des Communications (MCC). « Elle a pavé la voie à des générations de créatrices et de créateurs grâce aux combats qu'elle a menés en faveur d'une meilleure reconnaissance du statut de l'artiste et pour une plus grande place de l'art dans l'espace public », indiquait le communiqué du MCC. Rappelons deux œuvres publiques magistrales : les verrières de la station de métro Champ-de-Mars à Montréal et du Palais de justice de Granby, l’ouvrage préféré de l’artiste.

Née le 29 janvier 1924 à Louiseville, Marcelle Ferron a vécu les 20 dernières années de sa vie à Outremont. Le 29 janvier 2024, la Soirée hommage au Théâtre Outremont proposera un riche programme en voix et en images : allocutions et témoignages sur cette artiste automatiste et avant-gardiste, cette femme libre et déterminée. De plus, la diffusion d’archives télévisuelles sur quatre décennies fera revivre Marcelle Ferron au public présent.

Billets disponibles gratuitement sur theatreoutremont.ca

La Soirée hommage à Marcelle Ferron est orchestrée par Les Amis de la place Marcelle-Ferron et présentée grâce au soutien financier du gouvernement du Québec. Elle est aussi soutenue par l’Arrondissement Outremont, Québecor et la Caisse Desjardins des Versants du mont Royal et est réalisée en partenariat avec Radio-Canada et le Théâtre Outremont.

Source : https://marcelleferron.org/

20 janvier 2024