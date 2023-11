En signe d'hommage à Yves Thériault

Je me suis joint au devoir de mémoire que l’on a invoqué le 27 novembre dernier sur la page Facebook d’Yves Thériault en rappelant le jour d’anniversaire du grand écrivain qu’il fut. Né à Québec le 27 novembre 1915, il est décédé le 20 octobre 1983. Je me souviendrai toujours des conversations intenses et amicales que j’ai eues avec lui. Auteur du roman « Aaron», il a été un des premiers écrivains à s’intéresser aux Québécois d’autres origines. « Aaron » parue dans les années 1950, a été la première œuvre québécoise consacrée à la communauté juive hassidique de Montréal.

Thériault avait une affection toute personnelle pour les Juifs du Québec. Ce fut un honneur pour moi de faire sa connaissance. Je rappelle que je lui ai consacré une émission d’une heure dans le cadre de mes 14 émissions sur la Communauté juive québécoise diffusée à la radio de Radio-Canada et dont les enregistrements peuvent être écoutés à la Bibliothèque publique juive et auprès de mon Fonds d’archives à l’Université Concordia.

J’ai consacré récemment un ouvrage à Thériault ainsi qu’un article paru l’an dernier dans la revue Lublin Studies de l’Université Lublin, en Pologne.

J’ai en outre évoqué sa dénonciation de l’antisémitisme dans le documentaire que lui a consacré Mme Adina Vukovic, intitulé «YT Remix». On pourra écouter cet enregistrement et consulter l’article paru dans la revue de l’Université Lublin, ainsi que d'autres sources, en suivant cet hyperlien : https://www.victorteboul.com/Article.aspx?ID=188&L=fr

29 novembre 2023