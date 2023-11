Aviv Asher, 2 ans, une ennemie des Palestiniens

Quatre enfants et cinq femmes âgées figurent parmi les premiers otages libérés par le Hamas, ce 24 novembre 2023 dont on trouvera la liste des noms plus bas, suivis de leur âge. La plus jeune d’entre eux a 2 ans. La plus âgée 85. Ils ont été enlevés le 7 octobre 2023 par ceux qu’on appelle des « résistants », car ce sont des menaces à la cause palestinienne, et donc des ennemies : Aviv Asher, 2 ans, photo ci-dessus, une menace ?

Je me demande ce qu’en pense Mme Bochra Manaï, notre directrice du Bureau de lutte contre le racisme et les discriminations systémiques, de la Ville de Montréal, alors que selon le quotidien Le Devoir, elle a participé à des manifestations propalestiniennes et a affiché clairement ses couleurs dans le conflit israélo-palestinien sur les réseaux sociaux depuis plusieurs semaines. Mme Manaï a-t-elle aussi condamné les massacres du 7 octobre perpétrés par le Hamas ? Malgré toutes les critiques reçues, Mme Manaï est toujours en poste. Elle a été simplement et gentiment rappelée à l’ordre par notre mairesse, Valérie Plante.

C’est la même question que j’aimerais poser à une autre activiste québécoise, propalestinienne, qui, elle, sollicite le poste de co-porte-parole de Québec Solidaire : parmi toutes les dénonciations que fait Mme Ruba Ghazal, a-t-elle aussi dénoncé les massacres du 7 octobre perpétrés par le Hamas ?

La liste des premiers otages libérés par le Hamas :