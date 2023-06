Christine Labrie, candidate au poste de co-porte-parole de Québec Solidaire, une femme rassembleuse et respectueuse de ses adversaires

Je suis très heureux d’apprendre que Mme Christine Labrie a présenté sa candidature au poste de co-porte-parole de Québec Solidaire. Elle est effectivement une femme «rassembleuse» comme l’a souligné un de ses collègues. Pour avoir suivi ses interventions, j’ajouterai que c’est une personne sensible et respectueuse de ses adversaires. Nous vivons aujourd’hui dans un monde violent, comme l’ont rappelé ces derniers jours les médias qui ont fait le bilan des agressions que nous avons subies au Québec, et comme l’ont vécu aussi ces jours-ci les habitants d’Annecy, en France.

Rejeter le discours haineux du wokisme et de la «cancel culture»

Québec Solidaire est un parti important de notre paysage politique québécois. Il représente les valeurs des jeunes de toutes origines. C’est pourquoi il doit rejeter ce qu’on appelle la Cancel Culture et le wokisme, ce discours haineux, agressif, agressant et accusateur. Les injustices vécues dans le passé ne doivent pas nous transformer en personnes rancunières qui cherchent la vengeance à tout prix. C’est contre cette tendance envahissante que doit se prémunir une formation comme Québec Solidaire. C'est pourquoi je souhaite de tout cœur que Mme Labrie reçoive le soutien des membres de QS, car elle représente pour moi cette sensibilité qui me semble tellement absente du paysage politique actuel.

Comme nos lecteurs et lectrices le savent, j’ai eu la chance d’interviewer Mme Christine Labrie, il y a 3 ans. On relira avec intérêt l'entretien qu'elle a eu la gentillesse de m'accorder en cliquant sur le lien ci-dessous :

Christine Labrie, députée à l’Assemblée nationale du Québec : « On ne va pas en politique pour se reposer »

13 juin 2023